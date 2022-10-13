DÜNYA
13 Ekim 2022 - 10:30

Türkiye ile baş edemeyen Yunanistan NATO'ya şikayetçi oldu!

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiopoulos, Brüksel'de bir araya geldiği NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme yaptı ve görüşmesinde Türkiye için şikayette bulundu.

DÜNYA
13 Ekim 2022 - 10:30
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Türkiye ile baş edemeyen Yunanistan NATO'ya şikayetçi oldu!


Dün Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısına Savunma Bakanı Hulusi Akar'da katıldı. Brüksel'de düzenlenen toplantıda Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulos, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşme yaptı. Yunan basınına göre, 22 dakikalık görüşmede güvenlik sorunları ve Türkiye ile kriz tartışıldı.

TÜRKİYE'Yİ NATO'YA ŞİKAYET ETTİ!

Yunanistan NATO'ya şikayetçi oldu

Yunan hükümet kaynağının aktardığına göre, Panagiopolus tarafından Türk revizyonist hareketlerinin Avrupa'ya zarar verdiği söylemlerinin Stoltenberg'e iletildiği belirtilirken görüşmede, Yunan bakanın Türkiye ile son dönemde tırmanan krizi gündeme getirdiği ve Atina'nın görüşlerini NATO Genel Sekreteri'ne ilettiği söylendi.



Son yıllarda Ege adalarında tırmanan ve birçok başlığı beraberinde getiren Türkiye ile Yunanistan arasındaki kriz, uluslararası toplumun dikkatini çekti. Son olarak Atina, Türkiye'nin Libya ile yaptığı hidrokarbon anlaşmasına yanıt verdi ve bu anlaşmaya karşı diplomatik adımlar attı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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