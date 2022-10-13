Türkiye ile baş edemeyen Yunanistan NATO'ya şikayetçi oldu!

Dün Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısına Savunma Bakanı Hulusi Akar'da katıldı. Brüksel'de düzenlenen toplantıda Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulos, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşme yaptı. Yunan basınına göre, 22 dakikalık görüşmede güvenlik sorunları ve Türkiye ile kriz tartışıldı.
TÜRKİYE'Yİ NATO'YA ŞİKAYET ETTİ!
Son yıllarda Ege adalarında tırmanan ve birçok başlığı beraberinde getiren Türkiye ile Yunanistan arasındaki kriz, uluslararası toplumun dikkatini çekti. Son olarak Atina, Türkiye'nin Libya ile yaptığı hidrokarbon anlaşmasına yanıt verdi ve bu anlaşmaya karşı diplomatik adımlar attı.