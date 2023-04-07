Türkiye-İran arasında kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Reisi'yi aradı!







GÜNDEMİN İLK MADDESİ İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI







Cumhurbaşkanlığı İletişim Departmanından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi telefonla aradığı bildirildi. Açıklamanın içeriğinde görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı da dahil olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.Görüşmede Erdoğan, İsrail'in başta Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yönelik artan insanlık dışı saldırılarının olmaması gerektiğini ve buna karşılık olarak İslam dünyasını birleştirmenin önemini vurguladı. Erdoğan, yeni şiddet döngülerinin önlenmesi için sağduyunun ön planda tutulması gerektiğini vurgulayarak, tüm taraflara sağduyu kazandıracak girişimlerde bulunmanın faydalı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ile birlikte Birleşmiş Milletler'e uluslararası platformlarda Kutsal Topraklar'ın statüsünün korunması için ortak çaba çağrısında bulundu ve bu birliktelik başta Türkiye Büyükelçiliği önü olmak üzere Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde hayata geçirilmesi gerektiğinin önemini vuguladı.