Finans
13 Eylül 2022 - 08:30

Türkiye İş Bankası uygun fiyatla satışa çıkardığı iş yerleri fırsat doğuruyor! Yatırım yapmayı düşünenler satılık işyerleri için son gün yaklaşıyor...

Gün geçtikçe artış gösteren icra satışlarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye İş Bankası'nın kendi bünyesinde yer alan icralık işyerleri için son gün uyarısı geldi. Piyasa değerinin altında işyeri almak isteyenler için detaylar haberimizde yer almaktadır. İş Bankası ihale uyarısı ve detaylar...

Finans
13 Eylül 2022 - 08:30
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Türkiye İş Bankası uygun fiyatla satışa çıkardığı iş yerleri fırsat doğuruyor! Yatırım yapmayı düşünenler satılık işyerleri için son gün yaklaşıyor...
Yaşanan borçlu durumlar sonucunda malların icralık olması ve ihale üzerine satışa konması halinde borçların kapatılması söz konusu iken Türkiye İş Bankası elinde iki farklı işyeri olduğunun duyurusunu yapması üzerine vatandaşlar işyerinin hangi şehirde olduğunu ve ihale başlangıç rakamını araştırmaya başladı. İşte, İş Bankası üzerinde yer alan işyerleri için ihale uyarı yapıldı.

İş Bankası'ndan işyerleri için ihale uyarısı geldi

Uzun zamandır icralık olan işyerlerine gelen teklifler sonrasında banka ihalenin son dönemlerine yaklaşıldığını belirtti. Türkiye İş Bankası bugün itibariyle ihalede sona yaklaşıldığını bildirirken işyerlerinden birinin Bursa diğerinin ise Konya'da yer aldığını bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

İş Bankası Bursa'daki işyeri ihallesi

Türkiye İş Bankası'nın Bursa'daki icralık işyeri

Gün içerisinde ihalenin sonuçlanacağı Bursa'daki işyeri için bilgilendirmeler gelmeye başladı. Banka tarafından satışının gerçekleştiği Bursa Orhangazi ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde yer alan işyerinin genişliği 422 metrekare olarak hesaplandı. Türkiye İş Bankası, ihaleye sunulan işyerinin hem dükkan hem de depo olarak kullanılabileceğini belirtirken ihalenin açılış rakamı ise 1 milyon TL olduğu duyuruldu.

İş Bankası Konya işyeri ihalesi

Türkiye İş Bankası'nın Konya'daki icralık işyeri

Konya'daki icralık işyeri için son gün uyarısı gelmesi üzerine ihalenin tamamlanacağı açıklandı. Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı olan Sancak Mahallesi'nde yer alan bu işyeri 100 metrekare büyüklüğünde olup banka tarafından yapılan tespitler üzerine buranın hem mağaza hem de dükkan olarak kullanışa uygun olduğu belirtildi. Bugün ihalesi gerçekleşecek bu işyerinin başlangıç rakamı ise 1 milyon 800 TL olduğu açıklandı. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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