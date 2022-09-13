Türkiye İş Bankası uygun fiyatla satışa çıkardığı iş yerleri fırsat doğuruyor! Yatırım yapmayı düşünenler satılık işyerleri için son gün yaklaşıyor...

İş Bankası'ndan işyerleri için ihale uyarısı geldi

Türkiye İş Bankası'nın Bursa'daki icralık işyeri

Türkiye İş Bankası'nın Konya'daki icralık işyeri

Yaşanan borçlu durumlar sonucunda malların icralık olması ve ihale üzerine satışa konması halinde borçların kapatılması söz konusu iken Türkiye İş Bankası elinde iki farklı işyeri olduğunun duyurusunu yapması üzerine vatandaşlar işyerinin hangi şehirde olduğunu ve ihale başlangıç rakamını araştırmaya başladı. İşte, İş Bankası üzerinde yer alan işyerleri için ihale uyarı yapıldı.Uzun zamandır icralık olan işyerlerine gelen teklifler sonrasında banka ihalenin son dönemlerine yaklaşıldığını belirtti. Türkiye İş Bankası bugün itibariyle ihalede sona yaklaşıldığını bildirirken işyerlerinden birinin Bursa diğerinin ise Konya'da yer aldığını bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.Gün içerisinde ihalenin sonuçlanacağı Bursa'daki işyeri için bilgilendirmeler gelmeye başladı. Banka tarafından satışının gerçekleştiği Bursa Orhangazi ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde yer alan işyerinin genişliği 422 metrekare olarak hesaplandı. Türkiye İş Bankası, ihaleye sunulan işyerinin hem dükkan hem de depo olarak kullanılabileceğini belirtirken ihalenin açılış rakamı ise 1 milyon TL olduğu duyuruldu.Konya'daki icralık işyeri için son gün uyarısı gelmesi üzerine ihalenin tamamlanacağı açıklandı. Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı olan Sancak Mahallesi'nde yer alan bu işyeri 100 metrekare büyüklüğünde olup banka tarafından yapılan tespitler üzerine buranın hem mağaza hem de dükkan olarak kullanışa uygun olduğu belirtildi. Bugün ihalesi gerçekleşecek bu işyerinin başlangıç rakamı ise 1 milyon 800 TL olduğu açıklandı.