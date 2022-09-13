Yaşanan borçlu durumlar sonucunda malların icralık olması ve ihale üzerine satışa konması halinde borçların kapatılması söz konusu iken Türkiye İş Bankası elinde iki farklı işyeri olduğunun duyurusunu yapması üzerine vatandaşlar işyerinin hangi şehirde olduğunu ve ihale başlangıç rakamını araştırmaya başladı. İşte, İş Bankası üzerinde yer alan işyerleri için ihale uyarı yapıldı.
Finans
13 Eylül 2022 - 08:30
Türkiye İş Bankası uygun fiyatla satışa çıkardığı iş yerleri fırsat doğuruyor! Yatırım yapmayı düşünenler satılık işyerleri için son gün yaklaşıyor...
Gün geçtikçe artış gösteren icra satışlarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye İş Bankası'nın kendi bünyesinde yer alan icralık işyerleri için son gün uyarısı geldi. Piyasa değerinin altında işyeri almak isteyenler için detaylar haberimizde yer almaktadır. İş Bankası ihale uyarısı ve detaylar...
Finans
13 Eylül 2022 - 08:30
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