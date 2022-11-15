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15 Kasım 2022 - 11:09

Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası organizasyonu öncesinde hazırlık çalışmalarına başlayan A milli futbol takımımız, bu kapsamdaki ilk hazırlık mücadelesini İskoçya ile gerçekleştirecek. Peki Türkiye ile İskoçya arasında oynanacak bu mücadele hangi gün, nerede ve saat kaçta gerçekeleşecek.

SPOR
15 Kasım 2022 - 11:09
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Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak


EURO 2024 Avrupa Şampiyonası organizasyonu öncesinde hazırlık çalışmalarına başlayan A milli futbol takımımız, bu kapsamdaki ilk hazırlık mücadelesini İskoçya ile gerçekleştirecek. Bu önemli mücadeleyeyi izlemek isteyen futbolseverler maçın nerede ve hangi saatte oynanayacağını da merak ediyor.

O halde Türkiye ile İskoçya arasında oynanacak bu mücadele hangi gün, nerede ve saat kaçta gerçekeleşecek. İşte bilgiler;



Önümüzdeki sene Mart ayından itibaren başlaması planlanan EURO 2024 elemelerinde mücadele etmeye hazırlanan A milli futbol takımımız, bu kapsamda oynayacağı İskoçya hazırlık maçını 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır Stadyumunda oynayacak. 

İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçının ardından19 Kasım günü Gaziantep şehrine Çekya ile karşılaşacak milli takımımız turnuva öncesi oluşacak kadroları belirlemek açısından bu iki müsabakayı oldukça önemsiyor.

 

Türkiye İskoçya Maçı Ne Zaman

Maç Bilgileri

Türkiye ile İskoçya arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00’de Diyarbakır Stadyumunda gerçekleşecek.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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