Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda yeni dönem başlıyor. Daniele Santarelli, millilerin yeni başantrenörü oldu







"Kulüp bazında birçok kupayı kazandı ancak uluslararası mecrada kendini kanıtlamak istiyor."







Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ı şampiyonluğa ulaştıran Daniele Santarelli getirildi. Geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğünü yapan Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Yeni teknik patron için kolları sıvayan federasyon, millileri bir başka İtalyan antrenöre teslim etti. 2022 yazında Sırbistan ile dünyanın zirvesine çıkan Santarelli ve ekibi, artık Türkiye için mücadele edecek.Santarelli, İtalya'nın dev kulübü Imoco Volley Conegliano ile kazanılmadık kupa bırakmadı ancak uluslararası turnuvalar için hâlâ kazanacağı çok kupa var. Tecrübeli antrenör, Imoco ile tam 19 kupa kazandı. Federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, basına açıklamalarda bulundu. Üstündağ, "Kolay bir süreç olmadı, zorlandık. Uzun bir süredir bunun için emek harcıyorduk. Kendisi aslında ülkemizi çok seviyor. Heyecanla 'Türkiye'de çalışmak istediğini' dile getirdi. Daniele Santarelli'yle 2+4 yıllık sözleşme imzaladık." Başkan, eski oyunculara da yeşil ışık yaktı: "Milli Takım'ı bırakmamış her isimle yolumuza devam edeceğiz. Milli Takım'ı bırakmış, burada kişiler önemli değil. 'Her iki kulvarı götüremiyorum' diyen olacaktır; onların durumu farklı, geçmişte teknik ekip tercihiyle kadroda kendine yer bulamayanlar başka. Tercih artık hocanındır."