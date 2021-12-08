DÜNYA
08 Aralık 2021 - 13:25

Türkiye Katar ile 15 milyarlık swap anlaşmasına imza attı!

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında daha önceden var olan 15 milyar dolarlık swap anlaşmasının süresi uzatıldı.

DÜNYA
08 Aralık 2021 - 13:25
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Türkiye Katar ile 15 milyarlık swap anlaşmasına imza attı!
Resmi temaslar için Katar'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyaretinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Katar Merkez Bankası Başkanı bir araya geldi. Dün gerçekleştirilen görüşmede ise finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkiler ele alındı.




Türkiye ile Katara arasında daha önceden var olan swap anlaşmasıyla ilgili yapılan değerlendirmeler sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmanın süresinin uzatılmasına karar verildi. Verilen karar sonrası bir açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Katar ile Türkiye merkez bankaları arasındaki 15 milyon dolarlık swap anlaşmasının süresini uzattıklarını duyurdu.




Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin merkez bankaları arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasıyla ilgili tarih uzatılması ve tadil edilmesiyle ilgili mutabakatının da imzalanmasını ülke olarak memnuniyetle karşıladıkları ifadeleri kullanıldı.

 
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