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12 Eylül 2022 - 14:46

Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım kadrosunda kimler var? Türkiye - Lüksemburg maç tarihi ve yayın kanalı

Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubun 5. Karşılaşmasında Lüksemburg ile kendi evinde karşılaşacak. Türkiye- Lüksemburg maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

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12 Eylül 2022 - 14:46
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Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım kadrosunda kimler var? Türkiye - Lüksemburg maç tarihi ve yayın kanalı


UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 karşılaşmadan da galip ayrılarak birinci duruma gelen Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 5. Karşılaşmasında Lüksemburg'la mücadele verecek. Karşılaşmaya dair detayları merak eden futbol tutkunları Türkiye- Lüksemburg maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularını merak etmeye başladı. İşte detaylar…

türkiye lüksemburg

Türkiye- Lüksemburg Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?



Türkiye ile Lüksemburg karşılaşması 22 Eylül Perşembe günü ekranlarda olacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda olacak olan karşılaşmada düdük saat 21.45'te çalacak.

Nefes kesen karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz naklen yayınlanacak. Diğer yandan A Milli Takım deplasmanda karşılaştığı rakibini Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un fileleri sarstığı goller ile 2-0 mağlup etmişti.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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