Türkiye Motokros Şampiyonası Gönen'de Yapılacak - Balıkesir













17-18 Eylül 2022 Tarihlerinde Gönen'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Motokros Şampiyonası 4. Ayak Yarışları'na gün sayıyor.Önemli şampiyonalara ev sahipliği yapmış olan ve FİM tarafından en beğenilen parkura sahip Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkurunda hummalı çalışmaları son sürat sürüyor.Şampiyonaya az bir müddet kala Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı ziyaret eden Sporcu Şakir Şenkalaycı; Şampiyona öncesi Başkan Palaz'a şampiyona da neler yapılabileceği hakkında bilgi sundu.Belediye Başkanı İbrahim Palaz, “Daha önceki senelerde olduğu gibi Türkiye Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Parkurun hazırlanması için hummalı çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Gönen Belediyesi olarak, bizlere düşen ne varsa yapmaktayız. Bu önemli etkinlikte yer oynuyacak olan sporcu, sporcu yakınları ve motokros meraklılarına ilçemizde ağırlamaktan gurur duyacağız. Şimdiden Şampiyonaya katılacak sporcularımıza kazasız belasız bir şampiyona diliyorum” dedi.Motokros sporunun şampiyon sporcusu Şakir Şenkalaycı, “Bizle bu güne kadar Gönen İlçesi'nde birden fazla etkinlik düzenledik. Parkurun hazırlanmasında bizlere desteğini esirgemeyen Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'a, Belediye Kültür Müdürlüğü'ne, Spor Müdürlüğü'ne, Zabıta Daire Başkanlığı'na ve elbette ki Fen İşleri Müdürlüğü'ne şükranlarımı sunuyorum. Gönen‘de gördüğümüz ilgiden ve Gönenlilerin sıcak alakalarından ötürü bir kez daha fazla teşekkür ederim. Ayrıca; 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motokros Şampiyonası 4. Ayak yarışlarına tüm motosiklet tutkunlarını davet ediyorum” dedi.