Türkiye'nin 82, 83, 84. illeri onlar olacak! TÜİK açıkladı: Bu ilçeler il olmaya aday!













Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) il olmaya aday olarak değerlendirilen ilçelerin listesini yayınladı. Fakat yoğun nüfusa sahip olmak, il olmak için tek yeterli değil. Merkez ilçeye uzaklık, sosyal ve ekonomik koşullar da dikkate alınıyor.Şu anda Türkiye'de 81 il var ve bunlara bağlı toplam 922 ilçe. Bazı ilçeler birçok ilden daha çok nüfusa sahip. Ama yalnızca birkaçı gerekli il kriterlerini karşılıyor. İl statüsü için düşünülen ilçelerin listesi internette oldukça rağbet gören bir bilgi. Aşağıdaki ilçeler 82. il olmak için potansiyel adaylar olarak belirlenmiştir;Midyat, Mardin Yüksekova, Hakkari Kahta, Adıyaman Edremit, BalıkesirPolatlı, Ankara Ünye, Ordu Ergani, Diyarbakır Kozan, Adana Cizre, Şırnak Elbistan, Kahramanmaraş Ereğli, Konya Lüleburgaz, Kırklareli Bandırma, Balıkesir Fethiye, Muğla Nazilli, Aydın Akhisar, Manisa Erciş, Van Ereğli, Zonguldak Manavgat, Antalya İskenderun, Hatay Siverek, Şanlıurfa Çorlu, Tekirdağ İnegöl, Bursa Alanya, Antalya Tarsus, Mersin