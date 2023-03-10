YAŞAM
10 Mart 2023 - 22:30

Türkiye'nin 82, 83, 84. illeri onlar olacak! TÜİK açıkladı: Bu ilçeler il olmaya aday!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) il olmaya aday olarak değerlendirilen ilçelerin listesini yayınladı.

YAŞAM
10 Mart 2023 - 22:30
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Türkiye'nin 82, 83, 84. illeri onlar olacak! TÜİK açıkladı: Bu ilçeler il olmaya aday!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) il olmaya aday olarak değerlendirilen ilçelerin listesini yayınladı. Fakat yoğun nüfusa sahip olmak, il olmak için tek yeterli değil. Merkez ilçeye uzaklık, sosyal ve ekonomik koşullar da dikkate alınıyor.

 



Şu anda Türkiye'de 81 il var ve bunlara bağlı toplam 922 ilçe. Bazı ilçeler birçok ilden daha çok nüfusa sahip. Ama yalnızca birkaçı gerekli il kriterlerini karşılıyor. İl statüsü için düşünülen ilçelerin listesi internette oldukça rağbet gören bir bilgi. Aşağıdaki ilçeler 82. il olmak için potansiyel adaylar olarak belirlenmiştir;

Midyat, Mardin

Midyat, Mardin

Yüksekova, Hakkari

Kahta, Adıyaman

Edremit, Balıkesir

Polatlı, Ankara

Ünye, Ordu

Ergani, Diyarbakır

Kozan, Adana

Cizre, Şırnak

Elbistan, Kahramanmaraş

Ereğli, Konya

Lüleburgaz, Kırklareli

Bandırma, Balıkesir

Fethiye, Muğla

Nazilli, Aydın

Akhisar, Manisa

Erciş, Van

Ereğli, Zonguldak

Manavgat, Antalya

İskenderun, Hatay

Siverek, Şanlıurfa

Çorlu, Tekirdağ

İnegöl, Bursa

Alanya, Antalya

Tarsus, Mersin

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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