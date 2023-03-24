Türkiye'nin AB'ye ihraç ettiği ballarda hile olduğu ortaya çıktı!













15 TÜRK BAL ÖRNEĞİNDEN 14'Ü SAHTE

SON 5 YILDA HİLELİ ÜRÜNLERDE 3 KAT ARTIŞ

"Haksız rekabet ortaya çıkarıyor"

"Laboratuvarda görmek zor"

Türkiye'den AB ülkelerine ithalleri gerçekleştirilen balların 15 numunesinden 14'ünün sahte olduğu ortaya çıktı. Resmi bir AB anketinin, üçüncü ülkelerden ithalleri yapılan balların yüzde 46'lık bölümünün saf bal olmadığını ortaya çıkardı. AB'nin yayımladığı bir rapora göre, Avrupa ülkelerinden ithal edilen balların neredeyse yarısı doğal bal özelliği taşımayan, seyreltilmiş veya ucuz olan ürünler şeklinde tanımlandı. Avrupa Komisyonu'nun ilgili sağlık bilimi kuruluşları ve AB'nin yolsuzlukla mücadele kuruluşu OLAF ile işbirliği içinde hazırlanan rapor, tüketici grupları ve yerel bal üreticileri tarafından yıllar içinde dile getirilen şüpheleri ele alıyor.AB'ye ithal edilen 320 sevkıyattan numulneler alınarak gerçekleştirilen bir test sonucunda, numunelerin yüzde 46'sının normalde gerçek bir bal olmadığı anlaşıldı. AB düzenlemelerine göre bal, hiçbir katkı maddesi veya seyreltici içermemeli ve tamamen doğal olmalıdır.Çin, Türkiye ve Birleşik Krallık, yapılan ithalat bal için en düşük puanı aldılar. Çin'den ithalleri yapılan 89 bal örneğinden 74'ünde ve Türkiye'den ithalleri yapılan 15 bal örneğinden 14'ünde bal özelliği bulunmadığı tespit edildi. İngiltere'den ithalleri yapılan bal da kötü eleştiriler aldı. Ankete katılan 10 Birleşik Krallık partisinden 10'u AB standartlarını karşılamadı. Meksika, Brezilya ve Ukrayna'dan alınan karışık ballarda İngiliz balının bulunmasının da sonuçları etkileyebileceği düşünülmektedir. Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri'ne göre Türkiye geçtiğimiz yıl 59 ülkeye 45 milyon dolar değerinde bal ihraç etti. ABD, İspanya ve Almanya'da en çok ihracat yapan ülkeler olarak kayıtlara geçti.AB çapında son kontrolün 2015-2017 dönemlerinde yapıldığı ve bugün elde edilen sonuçlarında o zaman ki verilere göre 3 kat daha fazla bir artış gösterdiği belirtildi. O dönemde ürünlerin yüzde 14'ü saf bal kriterlerini karşılamıyordu. Fransa'dan ithal edilen 21 bal örneğinden sadece 4'ü hakiki, Almanya'dan 32 bal örneğinin yarısı sahte çıktı. AB ülkelerinde tüketilen balın yüzde 40'ı üçüncü ülkelerden ithal edilmektedir. AB, yıllık 175.000 ton ithalat hacmiyle ABD'den sonra ikinci bal ithalatçısıdır.AB'nin yolsuzlukla mücadele örgütü OLAF'ın icra direktörlüğünü yapan Ville Itala, kötüye kullanıma karşı önlem alınması gerektiğini belirtirken "Balda en çok görülen zarar saflığın azalması, yani ucuz katkı maddelerinin eklenmesidir. Ancak test sırasında balın menşeinin değiştirildiği, etikette menşeinin yanlış kaydedildiği vakalar da oldu" dedi. Raporda, bozulmuş balın insan sağlığına herhangi bir tehdit oluşturmadığı fakat, saflık kurallarına uyan çiftçiler için haksız rekabetin söz konusu olduğu tespit edildi. Bu arada, tüketici grubu Foodwatch, bal numuneleri üzerinde bu kadar sert oynamaların kamu kurumunun kontrol sisteminde bir güvenlik açığına işaret ettiğini tespit etti. Foodwatch'tan Ingrid Kragl, "Avrupalı ​​tüketiciler yıllardır süpermarketlerden sahte bal alıyorlar ve bunun farkında değiller" dedi. Kragl, ne ulusal laboratuvarların ne de özel laboratuvarların kaynak yetersizliği nedeniyle dolandırıcılığı tespit edemediğine dikkat çekti.Almanya'dan Chris Methmann ise Almanya'da daha fazla kontrol çağrısında bulundu. "Muayene kuruluşları, modern analitik yöntemler sayesinde sahte ürünleri tespit edip piyasadan kaldırabilmektedir." diyen Methmann, geçmişte sahte balın mısır nişastası veya şeker kamışı şurubu ile seyreltildiğine dikkat çekerek, bunun yerine pirinç, buğday ve şeker pancarından yapılan şurupların kullanıldığını ve bu tür dolandırıcılıkların yaygın olduğunu, pek çok laboratuvarda tespit edilemediğini söylüyor.