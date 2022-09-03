Türkiye'nin Başarısını Bu Fuarda Dünya Görecek













Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kırkpınar'da bu yıl PSB Anatolia Peyzaj, Süs bitkileri, Bahçe Sanatları Fuarı'nın 5'incisine ev sahipliği yapıyor. 7-10 Eylül tarihleri arasında 220 firma ve 16 ülkeden katılımla dünyanın en büyük süs bitkiciliği fuarlarından birinde yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırlanacak. Başkan Yüce, “Süs bitkisi ile peyzajın, tarımın ve sanatın merkezi Sakarya'da ülkemizin göz bebeği ürünlerini dünya pazarına sunacağız, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımda ve özellikle peyzaj ile bitkicilik alanında proje üretmeye ve organizasyonlar düzenlemeye aralıksız devam etmekte. Fidan Teşhir Merkezi, BAHÇEM satış ofisleri, Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, meyve ve sebze üretimiyle adını Türkiye'nin tarım şehri olarak duyuran Sakarya, Büyükşehir'in attığı güçlü adımlarla bu alandaki iddiasını sürdürüyor. Bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilecek ve fuar statüsünde ise ikinci kez yapılacak olan PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı yine ilklere sahne alacak. Büyükşehir'in ev sahipliğinde 7 -10 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan fuar, dünyanın süs bitkiciliği alanındaki en fazlaca ilgi gören fuarlarından bir tanesi olarak ön plana çıkıyor.Dünyadan misafirler ağırlayacakSapanca Kırkpınar'daki yaklaşık 90 bin metrekare açık alana sahip olan dev fuar dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlayacak. Süs bitkiciliği, bahçe sanatları ve peyzaj alanındaki dünyanın en iyisi markaları fuarda yerini alacak. Ayrıca bu konuyla alakalı ortaya koyduğu ürünler ve yaptığı büyük ticaretlerle kendisini ispatlamış iş adamları ve yöneticiler, sergilenen ürünleri incelemek ve üretimine yenilik katmak için fuar alanında olacak. Peyzaj ve süs bitkileri sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren fuar, sektör profesyonellerine ve genç temsilcilere yeni iş fırsatları sunacak. Fuar çerçevesinde bir de gençlerin önünü açmak ve onlara güçlü bir vizyon katmak için 19 üniversitenin katılımıyla Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması düzenlenecek.40 bine yakın ziyaretçi ağırlayacakYarışmayı kazanan öğrencilere hayallerini gerçekleştirebileceği fırsatlar sunulacak. Organizasyona 20'ye yakın ülkeden marka ve temsilciler katılacak. Özbekistan, Azerbaycan, Irak, Gürcistan, İtalya, İsviçre, Dubai, Ürdün, Kazakistan gibi ülkelerden misafirler dev fuarda önemli temaslar yapacak. Gerçekleştirilen bu çalışma sayesinde süs bitkiciliği, peyzaj ve bahçe sanatları alanlarında üretimin kalitesi ve miktarı artıyor ve Büyükşehir bunu Türkiye adına katma değere dönüştürüyor. PSB Anatolia süs bitkisi, peyzaj ve bahçe sanatlarının yanı sıra geniş bitki profili, iş makineleri ile ekipmanları, sulama sistemleri, saksı üretimi, kent ve bahçe mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi geniş bir yelpazeyi katılımcılara sunuyor. Fuarda bu yıl 40 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.“Peyzaj ve süs bitkiciliğinde dünya şehri Sakarya”Zengin bir içeriğe sahip olan fuara katılım için vatandaşlara davet eden Başkan Yüce, dünya genelinden ve Türkiye'den süs bitkisine ve bu sanata ilgi duyan herkesi beklediklerini belirterek, “Süs bitkisi, aromatik bitki türleri, tarımın göz bebeği olan meyve, sebze ve farklı türlerin üretiminde bir numara olmak için Büyükşehir olarak çalışıyor, üretiyor ve projelerimizi birer birer uyguluyoruz. Bu alanda iddiamızı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Sakarya Botanik Vadisi, BAHÇEM, Yanık Fidan Teşhir Merkezi'miz ve ilçelerimizde çiftçimize kol kanat gerdiğimiz projelerimizle ortaya koyduk, yeni projelerle sürdüreceğiz. PSB Anatolia ile süs bitkiciliği, peyzaj ve bahçe sanatları alanında dünyanın en oldukça verimli geçiren markalarını ve isimlerini ağırlayacak ve 40 bin kişiyi birbirinden farklı ürünlerin sergileneceği bu alanda misafir edeceğiz. Peyzaj ve süs bitkisi üretiminde önce Türkiye'de ve sonra dünyada söz sahibi bir şehir olmayı hedefliyoruz. Süt bitkisi ile peyzajın, tarımın ve sanatın merkezi Sakarya'da ülkemizin göz bebeği ürünlerini dünya pazarına sunacağız, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.