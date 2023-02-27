Türkiye'nin doğusundan batısına havalar buz kesecek! O illerde kar kapıda!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

BÖLGELERİN HAVA DURUMLARI





MARMARA BÖLGESİ







EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

İnsanlar internet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları merakla araştırıyor. Peki bu hafta hangi bölgede hava nasıl olacak? Yağış geliyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir, Eskişehir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinden itibaren ülkenin doğu kesimlerinde don ve buzlanma olayları, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer sis ve pus olması tahmin ediliyor. Ülkenin batı kesimlerinde ise toz taşınımı olabilir. Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi yüksek kesimlerinde çığ riski var. Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam edecek. Rüzgar genel olarak güneyli olarak esecek. Marmara Bölgesi batı kesimi, Kıyı Ege bölgesinden güney yönlü kuvvetli fırtına bekleniyor ve vatandaşların ulaşım aksaklıkları, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi durumlara karşı önlem alması gerekiyor.Bölge genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde sis ve pus ve toz taşınımı olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli olarak kuvvetli şekilde esmesi tahmin ediliyor. -Edirne 20 derece ve çok bulutlu, sağanak yağışlı olacak. -İstanbul 19 derece ve çok bulutlu olacak. -Kırklareli 19 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. -Kocaeli 23 derece ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur yağışlı olacak.Bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. İç kesimlerde sis olayı ve bölge genelinde toz taşınımı olması bekleniyor. Rüzgar güneyli olarak kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. -Afyonkarahisar 18 derece ve çok bulutlu olacak. -Denizli 22 derece ve çok bulutlu olacak. -İzmir 22 derece ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. -Muğla 17 derece ve parçalı bulutlu olacak.Bölgenin az bulutlu olması ve sabah saatlerinden itibaren sis olması bekleniyor. -Adana 26 derece ve az bulutlu olacak. -Antalya 21 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Hatay 23 derece ve az bulutlu olacak. -Kahramanmaraş 22 derece ve az bulutlu olacak.Bölgenin az bulutlu ve zaman zaman sis ve pus olayı olması tahmin ediliyor. Aynı zamanda bölge kuzeybatı kesimlerinde toz taşınımı yaşanması tahmin ediliyor. -Ankara 18 derece ve az bulutlu olacak. -Eskişehir 20 derece ve çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren hafif yağmur yağışlı olacak. -Konya 20 derece ve az bulutlu olacak. -Sivas 14 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinde hava az bulutlu ve bölge batı kesiminin çok bulutlu olması bekleniyor. Bölge iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olması tahmin ediliyor. -Bolu 18 derece ve çok bulutlu olacak. -Düzce 23 derece ve çok bulutlu olacak. -Kastamonu 19 derece ve az bulutlu olacak. -Zonguldak 22 derece ve çok bulutlu olacak.Bölge genelinin az bulutlu olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis olayı ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ riski olması bekleniyor. -Amasya 21 derece ve az bulutlu olacak. -Samsun 23 derece ve az bulutlu olacak. -Tokat 20 derece ve az bulutlu olacak. -Trabzon 20 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinin az bulutlu olması bekleniyor. Bölge kuzey ve doğu kesimlerinde don ve buzlanma olayı ve sis olayı olması tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi olması da tahmin ediliyor. -Elazığ 15 derece ve az bulutlu olacak. -Erzurum 4 derece ve az bulutlu olacak. -Kars 7 derece ve az bulutlu olacak. -Malatya 15 derece ve az bulutlu olacak.Bölgenin az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde ise sis olayı tahmin ediliyor. -Adıyaman 20 derece ve açık olacak. -Diyarbakır 19 derece ve açık olacak. -Gaziantep 20 derece ve açık olacak. -Şanlıurfa 22 derece ve açık olacak.