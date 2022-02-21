Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü NETGSM geliyor!













Türkiye'de 2009 yılından beri sektörün içinde olan NETGSM, dördüncü GSM operatörü olarak faaliyete başlamaya hazırlanıyor. Mart ayından itibaren abone toplayacak olan şirketin BTK'ya başvuru yaparak 0510 22X XXXX numara blokunu aldığı bildirildi.Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan sonra Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü olmaya hazırlanan NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, katma değerli hizmetlerle ilgili destek programları yaparak ön planda olacaklarını söyledi.Mobil telefon hizmetleri kapsamında ilk kez sanal mobil şebeke ile birlikte Turkcell'le bir sözleşme imzalayan ve kendi GSM çekirdek şebekesinin alt yapılarını kurduklarını söyleyen Öcal, BTK'ya yaptıkları başvuru sonrası 0510 22X XXXX numara blokunu aldıklarını ve test aşamasına geçtiklerini aktardı. Halihazırda sabit telefon hizmetleri (STH) çerçevesinden 200 bine yaklaşan VoIP/SMS abonesine sahip oldukları bilgisini veren Adem Öcal, imtiyazlı grup firmaları arasında da 6'ncı sırada olduklarını ve bu kapsamda mobil hizmetler üzerinden de rekabete hazırlıklı olduklarını belirtti.Mobilite ihtiyacının yanı sıra baz istasyonunu mobil operatörler ile ortak kullanacaklarını fakat diğer alt yapının ise tamamen kendilerine ait olduğunu ifade eden Öcal, diğer operatörlere göre katma değerli kampanyalar yaratarak bir fark sağlayacaklarını söyledi. Özellikle teknolojinin hayatı kolaylaştırması yönünde kendilerini tercih eden abonelerini de rahatlatacaklarını aktaran Öcal, uygulamaları da yakın bir süreçte duyuracaklarını ve özellikle M2M ve IoT kullanımı konusunda aboneleri geleceğe hazırlayacaklarını söyledi.