Türkiye'nin en büyüğü Trabzonspor! 2022 yılında Karadeniz ekibi, İstabul Marmara Bölgesi hegemonyasını bitirdi ve 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı

Abdullah Avcı 2020'nin sonunda Trabzon'a adım attığında şu cümleleri söylemişti: "Trabzonspor, tekrar zirveye çıkabilmek için çalışabileceğim bir iklimdi. Geldiğim günden beri hep bir cümle duyuyordum: 'Senin de bu şehrin de alacağı var.'" Türk futbolunda sabrı en çok talep eden teknik direktörün, sabırsızlığı ile nam salmış bir kentte şampiyon olabileceğini kim bilebilirdi? Trabzonspor, 38 yıllık hasreti şampiyonluğu en çok kıl payı kaçıran bir teknik direktörle elde etti. Abdullah Avcı'yla. Her iki taraf da mutluydu çünkü bu kupayı yıllarca çok istediler.Şampiyonluk öyle bir coşkuyla kutlandı ki ülkenin dört bir yanında yankıları duyuldu. Kalabalık konserler, rave kültürünün Trabzon'a yansıması, siyasilerden ünlü isimlere, ülkenin en batısından en doğusuna her yerde "Şampiyon Trabzonspor" sloganları atıldı. Yıllardır beklenilen, hasretiyle tutuşulan o büyülü kupa, yirmi birinci yüzyılda ilk kez Karadeniz'e geldi. Karadeniz fırtınası 2022'de Türkiye'nin her yerinde hissedildi. Şimdilerde ise üst üste ikinci şampiyonluğun hesapları yapılıyor. İşleri çok zor, ama onlar Karadeniz insanı; deli dolular, heyecanlılar ve asla ne yapacakları belli olmaz. Fenerbahçe - Galatasaray gerginliğini kalkan olarak kullanıp Beşiktaş, Başakşehir veya onlar şampiyon olursa kimse şaşırmaz ama lig maratonu uzun önümüzde kritik bir 5 ay var.