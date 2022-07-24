Türkiye’nin en özel plajı sayılan Sedir adasının giriş ücreti dudak uçuklatıyor!

Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil beldelerinden birisi olan Muğla’nın Ula ilçesi, birbirinden güzel sahil ve plajlara sahiptir. Burada bulunan Sedir Adası ise tatilcilerin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Eşi benzeri olamaya altın sarısı kumlara sahip olan Sedir adasında kumların korunması için özel güvenlik görevlileri vardır. Bu güvenlik görevlileri dönüşümlü olarak nöbet tutarak kumu koruma altına almışlardır. Diğer adıyla Kleopatra adası olarak bilinen Gökova Körfezi'Nin incisi Sedir adasına girebilmek ise artık lüks hale geldi. Dünyanın sayılı antik kentleri arasında yer alan Kedrai Antik Kentinin kalıntılarının arasındaki Sedir adasının giriş ücreti duyanları şok ediyor.
4 kişilik bir ailenin giriş ücreti 900 TLDaha önceleri Müze Kart ile giriş yapılan Sedir adasına girişler artık ücret ödenerek giriliyor. 4 kişilik bir aile, Sedir adası gidiş dönüşe ve ada ücreti için 900 TL ödüyorlar. Bu ücrete duş ve tuvaletler de dahil ediliyor. Adaya giriş ücretinin içine yemek ve içecek ücretleri dahil edilmiyor onlar ekstra olarak ödeniyor. Yiyecek ve içecek ücreti ise ekstra. Çamlı iskelesinden adaya tekneler kalkıyor ve ulaşım bu şekilde de sağlanabiliyor. Bu teknelerle ulaşım için ise kişi başı 100 TL ödemek gerekiyor.
Eşsiz kumu kendisine hayran bırakıyorAda içerisinde büyük bir tarihi miras barındırsa da turistler en çok kumundan etkileniyor. Karbonatlı çamurun bir çekirdeğin etrafında birikimi sonucunda meydana gelen ve kendi kendine çoğalabilen kumların çapları 1 milimetreden daha küçük boyuttadır. 60 metre uzunluğa sahip olan ve 5 metre genişliğindeki kumsal iplerle çevrilmiştir. Ziyaretçilerin kumda yatması, güneşlenmesi ve hatta yürümesi bile yasak. Sedir Adası’nda ayrıca sigara içmek ve denize terlikle girmekte yasaklanmıştır. Konulan bu kurallara uymayanlara ise 2863 sayılı yasa kapsamında idari para cezası kesiliyor.
Denize girmek için denizle plaj arasında halatlardan kurulan ‘kum seddi’ kullanılıyor. Dileyenler de plajın etrafındaki ahşap iskeleyi kullanarak denize girebiliyorlar.