Türkiye'nin en ucuz eti orada satılıyor! Ucuzluğun adresinde pirzola 135, kuşbaşı 99 TL! Ramazan öncesi dolaplar dolup taşacak!

ESK'nin düzenlediği bu indirimler sayesinde, birçok kişi et tüketimini artırırken, aynı zamanda bütçesine de katkı sağlamış oluyor. Kuzu etinin yanı sıra, diğer kırmızı et ürünlerinde de indirimler bulunuyor. Bu nedenle, birçok kişi farklı et çeşitlerini de deneyebiliyor.
ESK'nin yaptığı indirimlerin, ülkemizdeki ekonomik koşullar düşünüldüğünde oldukça önemli bir katkı sağladığı söylenebilir. Hem et tüketimini artırarak, hem de bütçeyi rahatlatarak, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren ESK, bu sayede birçok kişinin güvenini kazanmış durumda. işte fiyatlar:
ESK DANA ETİ NE KADAR?
- Dana Kıyma 89,00 Türk Lirası
- Dana Kuşbaşı 99,00 Türk Lirası
- Dana Pratik Kıyma 121,00 Türk Lirası
- Dana Biftek-Rosto 134,00 Türk Lirası
- Dana Kontrfile 155,00 Türk Lirası
- Dana Pirzola 165,00 Türk Lirası,
ESK KUZU ETİ NE KADAR?
- Gövde Kuzu 96,00 Türk Lirası
- Kuzu But 107,00 Türk Lirası
- Kuzu Kol 99,00 Türk Lirası
- Kuzu Pirzola 134,00 Türk Lirası
- Kuzu Gerdan 84,00 Türk Lirası
- Kuzu Güveç (Kaburga) 83,00 Türk Lirası
- Kuzu Bel Kaski 137,00 Türk Lirası