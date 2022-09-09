GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 11:26

Türkiye'nin en yüksek barajından etkilenen köy yolları yeniden yapılıyor

Artvin'de tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın göl sahasından etkilenen köy yolları yeniden inşa ediliyor.

GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 11:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türkiye'nin en yüksek barajından etkilenen köy yolları yeniden yapılıyor


Devlet Su İşleri (DSİ) Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü'nce inşa edilen ve tamamlandığı Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda çalışmalar sürüyor. Barajın göl sahasından etkilenin köy yolları da yeniden inşa edilirken, çalışmalarla ilgili DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca bilgiler verdi.



Proje uzunluğu 24 kilometre

Yusufeli Barajı köy yolları yapımı işi kapsamında Arpacık, Morkaya, Kınalıçam, Tekkale ve Irmakyanı köy yolları ile merkez Erdemler Mahallesi bağlantı yolunun yapıldığını kaydeden Akca, “Proje uzunluğu 24 kilometre olup güzergâh üzerinde 4 bin 610 metre uzunluğunda 4 adet tünel bulunmaktadır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 99 seviyesindedir. Yusufeli Barajı Köy Yolları Yapımı 2. Kısım işi kapsamında Çevreli, Darıca, Mutulugün ve Yeniköy köy yolları yapılmaktadır. Proje uzunluğu 16 kilometre olup güzergah üzerinde bin 600 metre uzunluğunda 1 adet tünel ve 220 metre uzunluğunda 1 adet dengeli konsol köprü bulunmaktadır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 98 seviyesindedir” diye konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim şaşırttı! İllere göre akaryakıt fiyatları
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim şaşırttı! İllere göre akaryakıt fiyatları
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile hesabınızı kaybetmeniz an meselesi
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile hesabınızı kaybetmeniz an meselesi
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı yapılıyor!
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı yapılıyor!
Ayçiçek yağı üreticilerine müjde: 13 bin 800 liraya kadar avans ödemesi!
Ayçiçek yağı üreticilerine müjde: 13 bin 800 liraya kadar avans ödemesi!
Son Haberler
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde...
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var! Dilek Çelikten yakalandı gerçekler ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var!...
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim şaşırttı! İllere göre akaryakıt fiyatları
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim...
Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız gerekir? iPhone 14 Pro'ya sahip olmak için ülkelerin çalışma süreleri
Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız...
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı:...
Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu maneviyata yöneldi
Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu...
Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz resmen iki beden inceldi
Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz...
Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni halini görenler tanıyamadı!
Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim...
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan o görüntüler endişelere neden oldu
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan...
Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek Tesla, Google ve Microsoft gelirlerini bile gölgesinde bırakacak
Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek...
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile hesabınızı kaybetmeniz an meselesi
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile...
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri topladı!
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri...
Çay demleyerek kazı yapmışlar
Çay demleyerek kazı yapmışlar
Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan kanser paylaşımı geldi!
Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan...