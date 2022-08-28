Türkiye'nin EURO2020 grubunda puan durumu nasıl?

2020 Avrupa Futbol Şampiyona heyecanı başlaması üzerine Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 19.00'da Türkiye ve Galler mücadelesi boy gösterecektir. Bunun üzerine milli takım ruhuyla taraftarlar Türkiye'nin puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki durumu haberimizde yer almaktadır
Türkiye - Galler maçı saat kaçta?A Milli takımın bu sene karşılaşacağı takımlardan olan Galler maçı öncesi sakat bulunmamaktadır. Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan maçı toplam 32 bin kişi tribünlerden izleme fırsatı bulacaktır. A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
A Milli takım kadrosu
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe) Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan) Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).