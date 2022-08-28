SPOR
28 Ağustos 2022 - 16:49

Türkiye'nin EURO2020 grubunda puan durumu nasıl?

TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile mücadelesi için nefesler tutuldu. Euro 2020'nin ikinci karşılaşması Türkiye ve Galler maçı için heyecanlar artarken Türkiye'nin ligdeki puan durumu merak konusu oldu. Euro 2020 A Grubu puan durumu nedir?

SPOR
28 Ağustos 2022 - 16:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türkiye'nin EURO2020 grubunda puan durumu nasıl?


2020 Avrupa Futbol Şampiyona heyecanı başlaması üzerine Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 19.00'da Türkiye ve Galler mücadelesi boy gösterecektir. Bunun üzerine milli takım ruhuyla taraftarlar Türkiye'nin puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki durumu haberimizde yer almaktadır

Türkiye - Galler maçı saat kaçta?

A Milli takımın bu sene karşılaşacağı takımlardan olan Galler maçı öncesi sakat bulunmamaktadır. Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan maçı toplam 32 bin kişi tribünlerden izleme fırsatı bulacaktır. A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

A Milli takım kadrosu



Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).

Euro 2020 puan durumu

Euro 2020 puan durumu

Euro 2020 puan durumu

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray Mensah için teklif yaptı! Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?
Galatasaray Mensah için teklif yaptı! Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?
Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri
Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri
Abdurrahim Albayrak'dan Fenerbahçeli taraftara küfür olayı sosyal medyada gündem oldu
Abdurrahim Albayrak'dan Fenerbahçeli taraftara küfür olayı sosyal medyada gündem oldu
Dünya Fenerbahçeliler günü ne zamandır? Hangi gün Fenerbahçeliler günü olarak kabul edilir?
Dünya Fenerbahçeliler günü ne zamandır? Hangi gün Fenerbahçeliler günü olarak kabul edilir?
Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaştan ayrıldı mı?
Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaştan ayrıldı mı?
Son Haberler
Erkenci Kuş dizisi kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oluyor
Erkenci Kuş dizisi kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oluyor
Amazon yangınları ile ilgili yaptırım mesajları sonrası Brezilya ordusu devreye girdi
Amazon yangınları ile ilgili yaptırım mesajları sonrası Brezilya...
2019 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2019 İOKBS PYBS taban puanları
2019 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2019 İOKBS PYBS taban...
2020 Vekalet verme ücreti ne kadardır? 2020 Noter vekalet ücreti hesaplama
2020 Vekalet verme ücreti ne kadardır? 2020 Noter vekalet ücreti hesaplama
Wi-fi şifrenizi verirken bir kez daha düşünün! Yargıtaya'a göre sizde suçlu oluyorsunuz
Wi-fi şifrenizi verirken bir kez daha düşünün! Yargıtaya'a göre...
Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe – Bayern Münih...
Onkoloji hastalarına üçlü hizmet
Onkoloji hastalarına üçlü hizmet
Sony Walkman NW-ZX507 Özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!
Sony Walkman NW-ZX507 Özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!
BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi ve şikayet yazma
BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi...
Galatasaray Mensah için teklif yaptı! Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?
Galatasaray Mensah için teklif yaptı! Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?
Bahar Şahin derin göğüs dekolteli pozu olay oldu
Bahar Şahin derin göğüs dekolteli pozu olay oldu
Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor?
Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor?
Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri
Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri
Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya bilet alma şartları
Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya...
Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları
Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları