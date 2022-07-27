Türkiye'nin gezilecek en güzel koyları nerededir? Türkiye'nin cennet koylarının listesi!







Türkiye'nin en güzel koyları







Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte insanlar Türkiye'de az bilinen ama cennet köşelerinden olan koyları araştırmaya başladı. Peki gezilecek en güzel koylar nerededir? Türkiye'de bulunan koylarla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Türkiye'nin en güzel koyları şu şekilde listelenmiştir;-Turunç Koyu: Turunç koyu Muğla Marmaris'te bulunmaktadır. Mavi bayrak ödülü bulunan kıyının bulunduğu mahallenin geçim kaynağı turizm haline gelmiştir.-Bardakçı Koyu: Bardakçı Koyu Bodrum'da 1 saat uzaklıktadır. Yürüyerek 10-15 dakikada ulaşılabilecek koy Bodrum Değirmenlerine gitmeden sol tarafta bulunmaktadır.-Kargı Koyu: Kargı Koyu Datça merkeze 3 kilometre uzaklıktadır. Etrafı dağlarla çevrili olan koyun rüzgarlara kapalı olması denizinin ılık ve sakin olmasını sağlamaktadır. Kargı Koyu'nun ziyaretçisi çok fazladır çünkü merkeze yakındır. Belediye koyu sık sık denetlemektedir ve ulaşım olarak minibüs kullanılabilmektedir.-Kıdrak Koyu: Kıdrak Koyu Muğla Fethiye'de bulunmaktadır. Araba ile giriş yapıyorsanız Kıdrak Koyu'nun giriş ücreti 2022 senesinden itibaren 30 TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda eğer şemsiye ya da şezlong kiralamak istiyorsanız onların ücreti de adet olarak 25 TL'dir.-Adrasan Koyu: Antalya Kumluca ilçesinde bulunmaktadır. Adrasan Çavuşköy olarak da bilinmektedir. Koyun adı Yunanca Erdassa isminden gelir. Körfes, Türkiye'nin güney kıyısında 2.5 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Koyun yakınlarında küçük köy ve mezarlar olduğu gibi Adrasan kasabası da vardır.-Torba Koyu: Torba Koyu da yine Muğla'nın Bodrum ilçesindedir. Bodrum'un diğer bölgeleri göz önüne alındığında daha kırsal ve doğaldır. Tatil köyleri ve oteller açısından daha zengin bir bölgededir.-Bencik Koyu: Benzik Koyu Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı bir mahallede bulunmakta olan bir koydur.-Faralya Koyu: Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlıdır. Genel olarak Faralya adıyla bilinmektedir. Muğla'ya 165 kilometre, Fethiye'ye 35, Ölüdeniz'e ise 10 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Koyun olduğu mahallede genel olarak Likya ve Roma kalıntıları bulunur ve Kelebekler Vadisi gibi çeşitli doğal güzellikleri vardır.-Kleopatra Koyu: Kleopatra Koyu İzmir Çeşme'de bulunmaktadır. Alaçatı'ya uzaklığı 89 kilometredir. Herhangi bir toplu taşıma aracıyla koya gidiş sağlanamamaktadır. Ziyaretçiler ancak kendi araçlarıyla bu koya ulaşabilir.-Sarsala Koyu: Sarsala Koyu Muğla Dalaman'da bulunmaktadır. Dalaman Havaalanına araba ile 20 dakika uzaktadır. Dalaman ve Sarsala Koyu arası toplam 12 kilometre uzaklıktadır.-Kalamaki Koyları: Kalamaki Koyları içinde olan koylar İçmeler Koyu, Karasu Koyu, Aydınlık Koyu ve Kavaklıburun Koyu olarak bilinmektedir. Aydın Kuşadası'nda bulunmaktadır.-Kabak Koyu: Kabak Koyu Muğla Fethiye'de yer almaktadır. Faralya Koyu içinde yer almaktadır. Son senelerde insanlar tarafından sık sık ziyaret edilmektedir.-Bademli Koyu: Bademli Koyu Dikili ilçesinin güneybatısında yer alan bir mahalle olarak bilinmektedir.-Delikli Koy: Delikli Koy İzmir Çeşme'de yer almaktadır. Denizinin temizliği ve doğasının güzelliği ile hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir.-Cennet Koyu: Muğla Bodrum ilçesinde yer almaktadır. Göktürkbükü mahallesinde yer almaktadır. Cennet Koyu'nun ismi cenneti anımsattığı düşünüldüğü için verilmiştir.-Gideros Koyu: Kastamonu Cide ilçesinde yer almaktadır ve Bartın İnebolu yolu üzerinden ulaşım sağlanmaktadır.