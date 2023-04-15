TEKNOLOJİ
15 Nisan 2023 - 11:15

Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE'nin uzay yolculuğu bugün başladı!

Türkiye'nin metre altı çözünürlük özelliklerine sahip ilk yerli ve milli imkanlarla geliştirilen gözlem uydusu olan İMECE'nin uzay yolculuğu bugün itibariyle başladı. OMECE, saat 09.47'de Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatıldı. 680 kilometre yükseklikte Güneş yörüngesine yerleştirilen İMECE, beş yıl olarak planladığı görev süresi boyunca hedef belirleme, tespit, doğal afetler ve tarım uygulamaları gibi çok sayıda millete hizmet edecek. Uydu, dünyanın her tarafından görüntü alabilecek.

TEKNOLOJİ
15 Nisan 2023 - 11:15
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Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE'nin uzay yolculuğu bugün başladı!


TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp geliştirilen İMECE, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yörüngesine yerleşmesi için fırlatıldı. Türkiye'nin ilk yerli uydusu olarak tanımlanan İMECE, yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme uydusu olarak tasarlandı.

Fırlatılması daha öncesinde üç kez ertelenen IMECE uydusu, ABD'deki Vandenberg Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan saat 09.47'de fırlatıldı.



Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE fırlatıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN EN GELİŞMİŞ YER GÖZLEM UYDUSU OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMECE'nin uzaya fırlatılma işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Erdoğan, yayınladığı mesajında "Bugüne kadar yörüngeye gönderilen 8 haberleşme uydusunun 3 tanesi görevini tamamlamıştır. Bugün ülkemizin milli uydusu olarak tanımladığımız yüksek çözünürlüğe sahip İMECE'yi uzaya gönderdik. Uçuş bilgisayarı ve haberleşme sisteminin yerli ve yerli olması nedeniyle İMECE, Türkiye'nin bu güne kadar geliştirdiği en iyi gözlem uydusu olacaktır. Afet yönetiminden, tarım ve ormancılığa kadar çok sayıda alanda o bizim gözümüz olacak." şeklinde ifadeler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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