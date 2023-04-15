Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE'nin uzay yolculuğu bugün başladı!













CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN EN GELİŞMİŞ YER GÖZLEM UYDUSU OLACAK

TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp geliştirilen İMECE, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yörüngesine yerleşmesi için fırlatıldı. Türkiye'nin ilk yerli uydusu olarak tanımlanan İMECE, yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme uydusu olarak tasarlandı. Fırlatılması daha öncesinde üç kez ertelenen IMECE uydusu, ABD'deki Vandenberg Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan saat 09.47'de fırlatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMECE'nin uzaya fırlatılma işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Erdoğan, yayınladığı mesajında "Bugüne kadar yörüngeye gönderilen 8 haberleşme uydusunun 3 tanesi görevini tamamlamıştır. Bugün ülkemizin milli uydusu olarak tanımladığımız yüksek çözünürlüğe sahip İMECE'yi uzaya gönderdik. Uçuş bilgisayarı ve haberleşme sisteminin yerli ve yerli olması nedeniyle İMECE, Türkiye'nin bu güne kadar geliştirdiği en iyi gözlem uydusu olacaktır. Afet yönetiminden, tarım ve ormancılığa kadar çok sayıda alanda o bizim gözümüz olacak." şeklinde ifadeler kullandı.