Türkiye'nin gurur günü! Dev savaş gemisi TCG Anadolu, donanma hizmeti için hazır..

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yağılan bir paylaşımda Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere bir fotoğrafı yayınlandı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından şu açıklamaya yer verildi: ""TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır."
Paylaşılan fotoğrafta Bayraktar TB3 SİHA ile birlikte Kızılelma ile uçakta bir helikopter görülüyor.
BUGÜN DONANMAYA KATILIYORDünyanın ilk silahlı ve aynı zamanda insansız hava aracı olan SİHA ile birlikte Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki en önemli araçlarının başında olacak olan TCG Anadolu'nun yerli ve milli hava aracı TSK'nın gözü kulağı olacağı belirtiliyor.
Katlanır kanatlı Bayraktar TB3 ve ilk İHA Kızılelma ada kalkış ve iniş yapabilecek. Gemide 20'den fazla uçak konuşlandırılabilir ve 6 helikopter iniş yapabilir. Projeye 2015 yılında başlanmış olup, 2019 yılı Mayıs ayında denize indirilen gemi, 2022 yılı Haziran ayında deniz kabul denemelerine başlayacaktır. Projeye 131 taşeron, üniversite ve araştırma merkezi katıldı. Proje, yüzde 70 yerli hisseye sahip olan Tuzla Sedef Tersaneleri ana sözleşmesi kapsamında inşa edilmiştir.