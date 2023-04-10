Türkiye'nin gurur günü! Dev savaş gemisi TCG Anadolu, donanma hizmeti için hazır..

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TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

94 ARAÇ TAŞIYABİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yağılan bir paylaşımda Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere bir fotoğrafı yayınlandı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından şu açıklamaya yer verildi: ""TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır."Paylaşılan fotoğrafta Bayraktar TB3 SİHA ile birlikte Kızılelma ile uçakta bir helikopter görülüyor.Dünyanın ilk silahlı ve aynı zamanda insansız hava aracı olan SİHA ile birlikte Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki en önemli araçlarının başında olacak olan TCG Anadolu'nun yerli ve milli hava aracı TSK'nın gözü kulağı olacağı belirtiliyor.Katlanır kanatlı Bayraktar TB3 ve ilk İHA Kızılelma ada kalkış ve iniş yapabilecek. Gemide 20'den fazla uçak konuşlandırılabilir ve 6 helikopter iniş yapabilir. Projeye 2015 yılında başlanmış olup, 2019 yılı Mayıs ayında denize indirilen gemi, 2022 yılı Haziran ayında deniz kabul denemelerine başlayacaktır. Projeye 131 taşeron, üniversite ve araştırma merkezi katıldı. Proje, yüzde 70 yerli hisseye sahip olan Tuzla Sedef Tersaneleri ana sözleşmesi kapsamında inşa edilmiştir.TCG Anadolu 231 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindedir. Maksimum tam yük deplasmanı 27.000.436 ton olan gemi, en az 20,5 deniz mili azami süratte ve 16 deniz mili ekonomik süratle çalışabiliyor. TCG Anadolu'nun dalgıç havuzuna, ekonomik hızı ve tam yük en az 9.000 deniz mili menzili ile birer tanklı dört mekanize çıkarma gemisinin girdiği belirtiliyor.Gemi, 13 tank ve 27 zırhlı amfibi araç (ZAHA) ile birlikte 6 zırhlı personel taşıyabiliyor. 33 diğer araçlarla beraber güvertede 15 treyler olmak üzere toplam 94 aracı taşıyabilen TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde ise 10 helikopter ya da 11 SİHA konuşlanabiliyor, hangara 19 helikopterin veya 30 SİHA'nın taşınabildiği kaydediliyor. Gemi 1223 çalışanı barındırmaktadır. Gemide ayrıca eksiksiz hastane tesisleri ve iki ameliyathane bulunmaktadır.