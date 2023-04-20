Türkiye'nin gururu günü: Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Avrupa şampiyonu oldu!













Hırvatistan'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Adar Yiğit, bayanlar 76 kiloda yarıştı ve rakibini minderde alt ederek altın madalyayı kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan duyuruda Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden spor organizasyonlarında ülkelerin milli sporcuları mindere çıktılar.Kadınlar 76 kiloda Avrupa Şampiyonluğ'nda yarışan Yasemin Adar Yiğit, çıktığı yarı final maçında Ukraynalı rakibi Anastasiia Osniachs'ı 14-4 yenerek finale kadar yükseldi. Milli sporcumuz Yasemin Adar Yiğit, bugün gerçekleştirilen final maçında ise Avusturyalı rakibi Martina Kuenz ile karşı karşıya geldi. Yiğit, yaro finalde aldığı puan avantajını da kullanarak 2-2 berabere bitirdiği maçtan galip olarak ayrıldı ve altın madalyayı almaya kazandı.