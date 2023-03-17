Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi o tarihte kapılarını açacak! Şartları taşıyan 279 kişi işe alınacak!







TÜRKİYE'DE O TESİS İLK DEFA AÇILIYOR!







Bor karbür tesisi ülkemizde ilk defa açılacaktır. Savunma sanayisi gibi bir çok alanda kullanılan bor madeni tesisi hazırlık aşamasındadır. Açılış tarihini resmi olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bor karbür tesisi açılışı ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde.Ülkemizde bulunan bor madeni, açılacak ilk tesisi ile gündeme gelmektedir. Hazırlık aşamasında bulunan bor karbür tesisi açılış gününü beklemektedir. Ülkemizde ilk defa açılacak olan bu tesisin detayları duyuruldu. Savunma sanayisi başta olmak üzere bir çok alanda kullanılacak olan maden tesisi için açılış tarihi resmen belirlendi.Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı bor madeni için yeni gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Dünya bor rezervi çoğunluğu ülkemizde bulunmaktadır. Bunu değerlendirerek ülkemizde ilk tesisimizi açmak için açılış tarihi belli oldu. Bu tesis Balıkesir Bandırma ilçesinde bulunmaktadır. 19 Mart 2023 tarihinde tesis açılacaktır. 279 kişinin çalışması için istihdam sağlayacaktır. Yıllık bin ton bor karbürü üretilecektir. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı açıklamasında, bor rezervinin %73'ünün ülkemizde yer aldığını belirtti. 2022 yılında Eti Maden satış rekorunu 1 milyar 321 milyon dolar ile kırdı. Bakan Fatih Dönmez konuyla ilgili açıklamada bulundu: “Bor madenini borik aside ve atıklarını da lityuma dönüştürüp satış yapmaktayız. Bunun dışında bor madeni kullanım alanlarını arttırmaktayız. Böylelikle yeni rekorlara adım atacağız. 2 yıl art arda bor ihracatında rekor kırıldı. Yeni rekorlar için yeni tesisler ve katma değerli ürün portföylerinin yükselmesi gerekmektedir. Açılacak olan tesisimiz ile başaracağız.”