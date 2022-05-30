Türkiye’nin ilk Covid-19 yoğun bakımı kapatıldı

İki buçuk yıllar süren Pandeminin etkisini kaybetmesiyle birlikte yeni kararlar alınmaya devam ediliyor.okullar ve kaplı alanlarda maske kullanılmasının kaldırılmasının ardından vaka sayılarının 1000'in altına düşmesiyle toplu taşımada da maske kullanım zorunluluğu kaldırıldı.
Vaka sayılarının 1000'ın altına düşmesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni bir kararı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Pandeminin etkisini kaybetmesiyle ihtiyaç kalmaması sebebiyle Türkiye'nin ilk karantina ve pandeminin hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun bakım ünitesinin kapatıldığını aktardı.
Vaka sayılarının 1000'ın altına düşmesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni bir kararı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Pandeminin etkisini kaybetmesiyle ihtiyaç kalmaması sebebiyle Türkiye'nin ilk karantina ve pandeminin hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun bakım ünitesinin kapatıldığını aktardı.