Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch dün Türkiye'nin kredibilitesini açıkladı. Enstitü, kredi notunu 'B' ve kredi notu görünümünü 'negatif' olarak onayladı. Fitch'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 'B' notunun, siyasi ve jeopolitik risklere ek olarak, zayıf dış finansman, artış gösteren müdahaleci ve geleneksel olarak sayılmayan politikalardan dolayı ekonomik bozulmaların yansıtıldığı belirtildi. Fitch açıklamasında ayrıca, Türkiye'nin enflasyonunun 2023'te ortalama %59 olmasını ve 2022'de %5,6'ya ulaşarak 2023-2024'te %2,9'a yükselmesini beklenildiğini tahmin ettiğini bildirdi.
EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 12:45
Türkiye'nin kredibilitesini güncelleyen Fitch, görünümü negatife çevirdi!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 'B' olan kredi notunun görünümünü 'negatif' olarak teyidini gerçekleştirdi.
EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 12:45
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir