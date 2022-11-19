EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 12:45

Türkiye'nin kredibilitesini güncelleyen Fitch, görünümü negatife çevirdi!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 'B' olan kredi notunun görünümünü 'negatif' olarak teyidini gerçekleştirdi.

EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 12:45
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Türkiye'nin kredibilitesini güncelleyen Fitch, görünümü negatife çevirdi!


Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch dün Türkiye'nin kredibilitesini açıkladı. Enstitü, kredi notunu 'B' ve kredi notu görünümünü 'negatif' olarak onayladı.

Fitch'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 'B' notunun, siyasi ve jeopolitik risklere ek olarak, zayıf dış finansman, artış gösteren müdahaleci ve geleneksel olarak sayılmayan politikalardan dolayı ekonomik bozulmaların yansıtıldığı belirtildi. Fitch açıklamasında ayrıca, Türkiye'nin enflasyonunun 2023'te ortalama %59 olmasını ve 2022'de %5,6'ya ulaşarak 2023-2024'te %2,9'a yükselmesini beklenildiğini tahmin ettiğini bildirdi.



Türkiye'nin kredibilitesini güncelleyen Fitch, görünümü negatife çevirdi

8 TEMMUZ 2022'DE 'B+' OLAN KREDİ NOTU 'B'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl %5,6 ve 2023'te %2,9 büyüyeceği tahmin edilirken, yıllık ortalama enflasyon tahmini bu yıl %72,5 ve 2023'te %59 olacak. Fitch, Eylül ayı tahmininde Türkiye'nin bu yıl %5,2 ve 2023'te %3 büyüyeceğini öngördü. Açıklamada, turizm gelirlerinin beklentileri aştığı, ihracatta devam eden büyümenin enerji kaynaklı ithalattaki artışı frenlemeye yardımcı olduğu ve cari açığın 2022'de gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %6,1'ine büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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