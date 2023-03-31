Türkiye'nin onlarca ilinde görülecek! Uyarılar peş peşe sıralandı: Sabah 06.00'da başlayacak

UYARILAR ARDI ARDINA GELİYOR
MGM’den Dikkat Çeken uyarı geldi. Sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre çok sayıda ilde aynı anda görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabahın erken saatlerde uyarılarını sıraladı. Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Evden dışarıya çıkacak olan vatandaşların dikkatli olmaları için uyarılar peş peşe geldi. İşte merak edilen MGM açıklaması ve hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili olarak son dakika
açıklaması yaptı.MGM’den yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır” denildi. Uyarısıların ardından bir çok vatandaşta gerekli tedbirleri almak için kolları sıvadı. İlk bahar geldi derken kış bir türlü yakamızı bırakmıyor. Nisan ayına girmeye bir gün kala hava durumu Tüm illerde neredeyse yağışlı. İşte bölge bölge hava durumu detayları…
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI YAPILDI
Rüzgârın, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT:
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU ?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.