Türkiye'nin savunma sanayisinin gücüne güç katacak bor karbür tesisi açıldı!













"KÜTAHYA'NIN EMET İLÇESİNDE YENİ BİR BOR KARBÜR TESİSİ DAHA KURULACAK"

Dünya genelinde bor rezervlerinin yaklaşık olarak yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de Eti Maden'in geçtiğimiz yıl 1 milyar 321 milyon dolar gibi bir rakam üzerinden satış gerçekleştirilmişti. Türkiye'nin ilk stratejik fabrikalarından biri olan ve savunma sanayisini güçlendirecek olarak tanımlanan lk bor karbür fabrikası Balıkesir Bandırma'da faaliyete geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından açılışı gerçekleştirilen ve yılda 1.000 ton bor karbür üretecek olan tesiste tam kapasite ile 279 kişi istihdam edilecek. Elmas ve kübik borun ardından en sert üçüncü malzeme olan bor karbürün başta savunma sanayi olmak üzere çok sayıda alanda kullanılmakta olduğu söyleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bandırma'da faaliyet gösterecek olan bor karbür fabrikasının açılış törenine katıldı Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Eskişehir'de keşfedilen 694 milyon ton nadir toprak elementinin rezervini yılda 1.200 ton cevher işleyen bir tesis ile birlikte kazanca dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.Erdoğan, "Hammaddeden başlayarak nihai ürüne kadar uzanan bir sistemle Türkiye'nin üm değerlerini seferber etmeye kararlıyız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Depremlerin neden olduğu huzursuzluk nedeniyle başka yerlere giden vatandaşlar artık şehirlerine geri dönüyor. Millet olarak bu felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz. (Bandırma bor karbür fabrikası) Burada elde edilen tecrübeyle Kütahya Emet'te 5 bin ton kapasiteye sahip olan yeni bir bor karbür tesisini kuracağız. Ülkemizi ulaşım, ticaret ve üretimle doğal gaz üssü haline getirme yolunda hızla ilerliyoruz"