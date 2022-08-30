Radyo Başakşehir'de hazırlanan bir programa konuk olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, herkesin merak içinde beklediği Türkiye'nin otomobili TOGG'un satış tarihi hakkında bilgiler verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği "Yüz Yüze 100 Gün" etkinliği kapsamında Başakşehir'de bulunan Bakan Varank Türkiye'nin otomobili TOGG ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
TEKNOLOJİ
30 Ağustos 2022 - 18:28
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un satış tarihi netleşti!
Uzunca bir süredir üzerinde titizlikle çalışılan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un satış tarihi netleşti. Herkesin merakla beklediği müjdeli haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı.
TEKNOLOJİ
30 Ağustos 2022 - 18:28
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