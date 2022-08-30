Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un satış tarihi netleşti!













2023 Mart ayında yollarda

Radyo Başakşehir'de hazırlanan bir programa konuk olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, herkesin merak içinde beklediği Türkiye'nin otomobili TOGG'un satış tarihi hakkında bilgiler verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği "Yüz Yüze 100 Gün" etkinliği kapsamında Başakşehir'de bulunan Bakan Varank Türkiye'nin otomobili TOGG ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Gemlik'te inşaatı halen sürdürülen fabrikanın 29 Ekim tarihinde açılışını yapacaklarını belirterek ilk araçların banttan indikten hemen sonra sertifikasyon süreçlerini başlayacaklarını söyledi. Bakan Varank, işlemlerin tamamlanmasının ardından 2023 yılı Mart ayı içinde TOGG satışlarının da başlayacağını müjdeleyerek C sınıfı SUV tipi otomobilin aynı sınıfta olan diğer araçlar ile bir rekabette olacağını ve onlarla aynı fiyattan piyasalarda olacağını kaydetti.