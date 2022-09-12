Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarih ile birlikte müjdeyi verdi! Yerli ve milli otomobil TOGG o tarihte yollarda olacak...

Karaman'da yapılan bir açılış törenine katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rufat Hisarcıklıoğlu TOGG otomobil ile ilgili konuştu! TOGG otomobili ilgili açıklama yapan Rıfat Hisarcıklıoğlu otomobilin satışa sunulmasına az bir süre kaldığını söyledi.
TOGG otomobilinin satışa çıkmasını bekleyen milyonlarca insan var. Türkiye'ye ait otomobil olan TOGG oldukça merak ediliyor. Peki TOGG otomobil ne zaman satışa çıkarılacak? Özellikleri neler? Detaylar haberimizde!
2023 te satışa sunulacağı planlanan otomobil için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 'Masrafı yok. Benzinliye göre hava kirliliği yok' diye tanımladığı TOGG için "Mart ayında inşallah TOGG'a hep beraber binebileceğiz" dedi. Elektrikli olan TOGG otomobilinin satışa çıkacağı o tarih... İşte detaylar!
Yeni otomobil TOGG özellikler neler? TOGG ne zaman satışa çıkacak?
2023' e girmemize kısa bir süre kaldı. TOGG otomobil bekleyen vatandaşlar için sevindiren haber
geldi. TOGG otomobil 2023 Mart ayında satışa sunulacak. Peki TOGG otomobilin özellikleri ne? TOGG otomobilin özellikleri; -Araç elektrikli - Oldukça geniş bir aile arabası - Yerli üretim -300-500 Km menzil opsiyonları bulunuyor -200-400 beygir gücünde - Elektrikli olan araç daha hızlı sarj olma özelliğine sahip -Yarım saat içerisinde %80 şarj olabilecek - Otomobil teknoloji açısından oldukça gelişmiş -TOGG otomobili devamlı pazara çıkacak ve hedef 15 yılda 5 model 18 ay sonra da Avrupa'da satılacak Yerli üretimimiz olan TOGG otomobilinin CEO'su Mehmet Gürcan Karataş Türkiye'de Mart ayında satışa sunulacağını ve Avrupa'ya açılacağımızı söyledi. Avrupa'da ise TOGG otomobili 18 ay sonra satışa çıkarılacağını belirtti. Karakaş, “300 ve 500 km olmak üzere 2 farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan Togg SUV, 200 ve 400 beygir güç sunacak. Otomobillerin 0-100 km hızlanmasıysa 200 beygirlik versiyonda 7,6 saniyede 400 BG’lik versiyonda ise 4,8 saniyede gerçekleşecek. Ayrıca bataryası hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa 25 dakikada ulaşabilecektir. Türkiye’nin şarj alt yapısını güçlendirmek için de bir şirket kurmuştur. Üstelik bu amaçla bin adet hızlı şarj istasyonu kurmak üzere çalışmalarına başlamıştır” demişti.