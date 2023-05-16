Türkiye seçimlerine İngiltere ve ABD basının yorumu: 'İktidardaki avantaj..!'







İKTİDAR SEÇİMLERDE AVANTAJLI







14 Mayıs seçimlerini yakından takip eden İngiltere ve ABD basını, seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu. Kamuoyu yoklamaları kapsamında başa baş bir yarış beklenmekte olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde göründüğünü söyleyen gazete, Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanmayı umduğunu yazdı ve şöyle devam etti:"Maalesef bu iyimserliğin asılsız olduğu ortaya çıktı. Erdoğan oyların yüzde 49'undan fazlasını aldı. Cumhurbaşkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğindeki koalisyon, parlamentoda sürpriz bir çoğunluk elde etmeye hazırlanıyor. İki hafta sonra yapılacak ikinci tur seçimlerin sonucu ne olursa olsun, muhalefetin Türkiye'yi parlamenter demokrasiye döndürme çabalarına bir darbe olabilir. Kılıçdaroğlu her zaman yarışa katılacaktır. Ancak iktidardaki avantaj ve AKP'nin parlamentodaki zaferinin yarattığı ivme, Erdoğan'ın giderek otokratikleşen yönetiminin büyük olasılıkla üçüncü on yılına gireceğini gösteriyor."The Guardian, muhalefetin galip geleceğini ve Türkiye'nin daha batıya yöneleceğini umarak Avrupa ve ABD'nin pek hoş karşılanmadığını, Erdoğan'ın özellikle Orta Doğu'ya geçişten önceki beş yıllık iktidarını Ukrayna için belirleyici bir geçiş olarak sürdüreceğini belirtiyor.