Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı başlıyor







13. Hafta Fikstürü

30 Aralık Cuma:







31 Aralık Cumartesi:

2 Ocak Pazartesi:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta bugün oynanacak 2 maçla başlıyor. İşte haftanın programı ve öne çıkanlar...18:00 Onvo Büyükçekme Basketbol - Manisa Büyükşehir Belediye Spor20:30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom13:00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka 13:00 Ayos Konyaspor Basketbol - Galatasaray Nef 15:30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol 15:30 Darüşşafaka - Tofaş18:00 Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko 20:30 Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko, ligde lider durumda bulunuyor. Sarı lacivertliler, İzmir deplasmanından galip ayrılarak taraftarlarına yeni yılın ilk hediyesini vermek istiyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Nef karşısında uzatmada 106-100 kaybeden Türk Telekom ise ikinci sıraya geriledi. 9 maçlık galibiyet serisi sona eren başkent ekibi, Denizli deplasmanında yeni bir galibiyet serisine başlamanın planlarını yapıyor. Başantrenör değişikliği yaşanan Beşiktaş Emlakjet'te ise hedef, zorlu Bursa deplasmanından galibiyetle dönmek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'yla uzatmaya giden bir maç oynayıp 93-90 mağlup olan ve hafta içinde çıktığı İsrail deplasmanında Maccabi'ye yenilen Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol karşısında moral bulmak istiyor. Galatasaray Nef, senenin son deplasmanı olan Konya'dan galibiyetle dönmeyi umut ediyor. Darüşşafaka ve Tofaş'ı karşı karşıya getiren maç da izleyenler için büyük keyif içeriyor.