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30 Aralık 2022 - 19:58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta başlıyor. İşte haftanın programı ve öne çıkanlar...

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30 Aralık 2022 - 19:58
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı başlıyor


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta bugün oynanacak 2 maçla başlıyor. İşte haftanın programı ve öne çıkanlar...

13. Hafta Fikstürü

30 Aralık Cuma:

18:00 Onvo Büyükçekme Basketbol - Manisa Büyükşehir Belediye Spor



20:30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom

31 Aralık Cumartesi:

13:00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka

13:00 Ayos Konyaspor Basketbol - Galatasaray Nef

15:30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

15:30 Darüşşafaka - Tofaş

2 Ocak Pazartesi:

18:00 Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko

20:30 Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet

 

Fenerbahçe Beko, ligde lider durumda bulunuyor. Sarı lacivertliler, İzmir deplasmanından galip ayrılarak taraftarlarına yeni yılın ilk hediyesini vermek istiyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Nef karşısında uzatmada 106-100 kaybeden Türk Telekom ise ikinci sıraya geriledi. 9 maçlık galibiyet serisi sona eren başkent ekibi, Denizli deplasmanında yeni bir galibiyet serisine başlamanın planlarını yapıyor. Başantrenör değişikliği yaşanan Beşiktaş Emlakjet'te ise hedef, zorlu Bursa deplasmanından galibiyetle dönmek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'yla uzatmaya giden bir maç oynayıp 93-90 mağlup olan ve hafta içinde çıktığı İsrail deplasmanında Maccabi'ye yenilen Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol karşısında moral bulmak istiyor. Galatasaray Nef, senenin son deplasmanı olan Konya'dan galibiyetle dönmeyi umut ediyor. Darüşşafaka ve Tofaş'ı karşı karşıya getiren maç da izleyenler için büyük keyif içeriyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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