GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 13:42

Türkiye sınır dışı edilme sayısında Avrupa'yı geride bırakarak öne geçti!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç Kontrol Dairesi, yılbaşından bu yana sınır dışına gönderilen yasadışı göçmen sayısının 75.678'e yükseldiğini duyurdu.

GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 13:42
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Türkiye sınır dışı edilme sayısında Avrupa'yı geride bırakarak öne geçti!


Göç İdaresi, 1 Ocak 2022 itibariyle çeşitli milletlerden toplam 75.678 kişinin sınır dışına gönderildiğini yazılı bir açıklamayla kamuoyu ile paylaştı.

Avrupa ülkelerinin %67'lik bir başarı oranı ile geride kaldığının tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada ilk 8 ayda sınır dışına gönderilen düzensiz göçmen sayısının 75 bin 678'e yükseldiği bildirildi.

"Türkiye'ye girişler engelleniyor"



Göç Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında 2022 yılı içerisinde 204.966 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapanların gözaltına alınması için yapılan kontrol ve operasyonlar sonucunda gözaltına alınan belgesiz göçmen sayısı 2021 yılının aynı dönemindeki verilere göre yüzde 100 artışla 158.525 oldu.

Türkiye sınır dışı

Açıklamaya göre, yılın ilk sekiz ayında tüm milletlerden 75.678 yasadışı göçmen sınır dışı edildi, sınır dışı edilenlerin sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %143 artış yaşandı.

Açıklamada, 2021 yılı aynı dönemine göre Afgan uyruklu yabancılar için %150, Pakistan uyruklu yabancılar için %61 ve diğer uyruklu yabancılar için %61 sınır dışı edildi. Yabancı uyruklu yabancılarda %183 artış, 2016'dan bu yana sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısı 401.187'ye ulaştığı ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, 34.557'si Afganistan'a 186 charter uçuş ve 10.229 tarifeli uçuş olmak üzere 44.786 Afgan uyruklunun eve döndüğü de kaydedildi.

Son yıllarda yasa dışı göçün büyük baskısı altında kalan Türkiye'nin Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla ülkesine geri gönderildiğinin altını çizerek, Türkiye'de, 2022 yılı başından bu güne kadar sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 75 bin 678'e yükseldiği, AB ülkelerinin sınır dışı başarı oranlarının ortalamalarının yüzde 10 seviyelerindeyken Türkiye'nin yüzde 67 sınır dışı başarı oranıyla tüm bu ülkeleri geride bıraktığı ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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