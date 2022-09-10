EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 09:59

Türkiye Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Türkiye yeni bir zirveye hazırlanıyor. İstanbul veya Ankara'da yapılması planlanan Tarım Zirvesi'nde küresel tarım faaliyetlerindeki problemlere çözüm bulunması hedefleniyor.

EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 09:59
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türkiye Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Son dönemde yaşanan krizler ve politik çatışmalar, küresel tedarik zincirlerinde dengesizliğe kapı aralıyor. Buna bağlı olarak dünyada bu krizleri yönetebilecek projeler hayata geçiriliyor. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma tahıl sevkiyatlarının aksamasını beraberinde getirdi. Türkiye, Tahıl Zirvesi gibi zirvelere ev sahipliği yaparak küresel çaptaki etkisiyle ön plana çıkıyor.

Son olarak Karadeniz'deki çatışma tahıl ürünlerinde tedarik problemlerinin yaşanmasına sebep oldu. Yapılan anlaşmayla birlikte tahıl ürünleri Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılıyor.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Tarım Zirvesi düzenlemek için çalışmalara başladı. Tarım sektöründe yaşanan problemler ve sorunları masaya yatırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan zirvede, topraktan suya, kimyasal gübrelerden küresel ısınmaya kadar birçok konuya çözüm aranacak. Zirvenin İstanbul veya Ankara'da yapılması planlanırken, 55 ülkeden Tarım Bakanları ve sektör temsilcilerinin davet edilmesi hedefleniyor. Türkiye'de tarım alanında yapılacak zirve dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

"Tarım Zirvesi'nin ilk kez Türkiye'de yapılması hedefleniyor"

Tarımsal anlamda dünyada yaşanan sıkıntıları ve Türkiye'de yaşanan sorunları yerinde gözlemleyip çözümleyebilme kapasitesine sahip olduklarını belirten TARIMKON İstanbul İl Başkanı ve Kuzey Marmara Bölge Başkanı Tuna Tantu, "55 ülkede zaten birebir irtibatta olduğumuz temsilcilerimiz ile birlikte, bu ülkelerin Tarım Bakanlarını ve tarımsal anlamda yetkililerini ülkemize davet ederek bir zirve yapmayı planlıyoruz. Bu zirve ilk kez yapılacak. Türkiye olarak böyle bir zirveye ev sahipliği yaptığımızda aslında tüm dünya tarımının kanayan yaralarını yerinde konuşulmasını, istişare edilmesini ve ülkelerin birbirleriyle olan irtibatlarını değerlendirmesi yönündeki ev sahipliğini çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Tarım Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz”

Tantu, "Geçtiğimiz günlerde bir başka bölge başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tarım Zirvesi planlarımızı iletti. Cumhurbaşkanımız projemizle çok ilgilendi. Projeyi hayata geçirmemiz konusunda bizi teşviklendirdi ve destekleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Önümüzdeki günlerde hem Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ek olarak diğer kurumların yetkilileri ile zirvemizin istişaresini başlatıyor olacağız. Umarım kısa zamanda Tarım Zirvesi'ni ülkemizde gerçekleştireceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Tarım alanında yaşanan sorunların masaya yatırılması planlanıyor"

Tarım Zirvesi'nde amaçladıkları hedeflerden bahseden Tantu, "Dünyada tarım konusu ile ilgili birçok sıkıntı yaşanıyor. Özellikle sudan, topraktan, kimyasal gübrelerden kaynaklı ve küresel ısınmaya bağlı farklı sıkıntılar var. Biz bu konuların yerinde konuşulması, hangi bölge ve konuda avantajlı ya da dezavantajlı olduğunu masaya yatıracağız. Zirveye katılacak ülke temsilcileriyle birlikte nasıl çözümler üretebileceğimizi konuşacağız. Ayrıca tarımsal anlamda dünya tarımının iyileşmesi yönünde çözüm önerilerinin ortaya çıkartılmasına yönelik bir zirve olacak" dedi.

"Kuruluş olarak çiftçilerin ve tarımın kuvvetlenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz"

Yapmayı planladıkları zirveyle ilgili açıklama yapan Tantu, heyecanlandıran bir proje içerisinde yer aldıklarını belirtti. Tantu, "Aslında pandemi öncesinde bu projeyi planlıyorduk. Genel Başkanımız Hakan Yüksel'in planladığı projeydi ama pandemiyle ertelemek zorunda kalmıştık. Biz kuruluşumuzdan bu zamana kadar sadece çiftçilerin ve tarımın kuvvetlenmesine yönelik çalışmalar yaptık ve çiftçilerimiz ile üreticilerimize pazar kaygısı olmaksızın üretmeyi teşvik ettik" dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bakan Nebati: 'Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi geçti'
Bakan Nebati: 'Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi geçti'
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Bakan Nebati: 'Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması Erdoğan etkisidir'
Bakan Nebati: 'Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması Erdoğan etkisidir'
İstanbul’da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor
İstanbul’da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor
Türkiye’nin enerji politikaları enerji arzına katkı sağlayacak
Türkiye’nin enerji politikaları enerji arzına katkı sağlayacak
Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi
Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi
Son Haberler
Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları kamerada
Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları...
1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ailesi, değiştirilen soy isimlerini geri istiyor
1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ailesi,...
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
Samsunspor yine sil baştan
Samsunspor yine sil baştan
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına alındı
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına...
Bakan Nebati: 'Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi geçti'
Bakan Nebati: 'Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi...
Kasımpaşa ile Galatasaray 37. randevuda
Kasımpaşa ile Galatasaray 37. randevuda
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 'Türkiye’yi kurtarayım derken, batırma noktasına getirmişlerdir'
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 'Türkiye’yi kurtarayım derken,...
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Hırvatistan’da tren kazası: 3 ölü, 11 yaralı
Hırvatistan’da tren kazası: 3 ölü, 11 yaralı
Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu
Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu
Bu yolda araçlar viteste olmadan 40 kilometre hızla rampa çıkıyor
Bu yolda araçlar viteste olmadan 40 kilometre hızla rampa çıkıyor
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı