A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sezonda 12 maça çıkarak 7 maçta galip geldi. Final yolunu tutan filenin sultanları sıradaki maçı Ankara'da Tayland ile beraber oynayacak. Bu maçta filenin sultanları 4 takım arasına isimlerini yazdırmak için çabalayacak. Çeyrek final maçında diğer karşılaşmalarda rastlanmayan bir şey rastlanacak ve maç TRT1'de naklen yayınlanacak.
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13 Temmuz 2022 - 12:51
Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman? Hangi kanalda? Türkiye-Tayland voleybol maçı izle
Filenin Sultanları final heyecanı için geri sayıma başladı. A milli Kadın Voleybol Takımı başarıları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak 12 maçtan 7'sini kazanan filenin sultanları şimdi de final etabına hazırlanıyor. Peki Tayland ile oynanacak voleybol maçı ne zaman? Hangi kanalda? İşte detaylar...
SPOR
13 Temmuz 2022 - 12:51