Türkiye Tek Yürek ile bağış yapmak isteyenler hemen baksın! Tek Yürek deprem ortak yayın bağışı deprem yardımı IBAN ve SMS numaraları burada!







TÜRKİYE TEK YÜREK

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIMI NASIL YAPILIR?

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Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem sonrası Türkiye milli yas ilan ederken 10 il için yardım yayını düzenlendi. Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayını ile tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonların katılımlar yapılarak bağış toplanmaya başlandı. AFAD ve Kızılay aracılığıyla toplanan yardım kampanyası hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan doğal afeti nedeniyle bağış toplamak üzere tüm TV kanalları bugün ortak yayına geçerek yardım yayını düzenlendi."TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın "TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın