GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 23:20

Türkiye Tek Yürek ile bağış yapmak isteyenler hemen baksın! Tek Yürek deprem ortak yayın bağışı deprem yardımı IBAN ve SMS numaraları burada!

Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayını ile depremzedeler için bağış toplanmaya başlanırken iki büyük deprem sonrasında binlerce vatandaş hayatını kaybederken 11 il afet bölgesi olarak kabul edildi. Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayın bağışı nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek deprem yardımı IBAN ve SMS numarası hakkında bilgiler haberimizde.

GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 23:20
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Türkiye Tek Yürek ile bağış yapmak isteyenler hemen baksın! Tek Yürek deprem ortak yayın bağışı deprem yardımı IBAN ve SMS numaraları burada!


Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem sonrası Türkiye milli yas ilan ederken 10 il için yardım yayını düzenlendi. Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayını ile tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonların katılımlar yapılarak bağış toplanmaya başlandı. AFAD ve Kızılay aracılığıyla toplanan yardım kampanyası hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

TÜRKİYE TEK YÜREK

Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan doğal afeti nedeniyle bağış toplamak üzere tüm TV kanalları bugün ortak yayına geçerek yardım yayını düzenlendi.

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIMI NASIL YAPILIR?

SMS



"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

IBAN 

Türkiye tek yürek bağış yardımı

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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