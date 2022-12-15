Türkiye Türkmen gazıyla birlikte doğalgaz sorununu çözmeyi hedefliyor

Geçtiğimiz gün Türkmenistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye üçlü zirvesine katıldı. Görüşmelerde en önemli detay enerji konusu olurken Türkmen gazının batıya ulaştırılarak ülkelerin ekonomik anlamda büyük avantajlar sağlanması planlanıyor. Bunun dışında ülkeler arasında birçok alanda işbirliği anlaşmaları imzalanarak sıcak bir birliktelik resmi verildi. Birlikteliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmaları sürecine de değindi. İki ülke açısından Türkiye’nin önemli bir uzlaştırıcı aktör haline geldiğini bildirerek Türkiye Cumhuriyeti’nin barışa yönelik adımlarının dünya kamuoyunda bilinmesini istedi. Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıyla sıklıkla görüştüklerini ifade ederken kalıcı barış görüşmelerinin kısa zaman içerisinde gerçekleşeceğini umduğunu, bölgenin istikrarı için önemli bir Hadise olduğunu aktardı.

