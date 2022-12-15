GÜNDEM
15 Aralık 2022 - 12:06

Türkiye Türkmen gazıyla birlikte doğalgaz sorununu çözmeyi hedefliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da yer alan doğalgazın batıya kadar ulaştırılması gerektiğini düşünüyor. Rusya'ya olan bağlılığın bu yöntemle sona ermesini planlıyor.

GÜNDEM
15 Aralık 2022 - 12:06
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Türkiye Türkmen gazıyla birlikte doğalgaz sorununu çözmeyi hedefliyor

Geçtiğimiz gün Türkmenistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye üçlü zirvesine katıldı. Görüşmelerde en önemli detay enerji konusu olurken Türkmen gazının batıya ulaştırılarak ülkelerin ekonomik anlamda büyük avantajlar sağlanması planlanıyor. Bunun dışında ülkeler arasında birçok alanda işbirliği anlaşmaları imzalanarak sıcak bir birliktelik resmi verildi. Birlikteliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmaları sürecine de değindi. İki ülke açısından Türkiye’nin önemli bir uzlaştırıcı aktör haline geldiğini bildirerek Türkiye Cumhuriyeti’nin barışa yönelik adımlarının dünya kamuoyunda bilinmesini istedi. Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıyla sıklıkla görüştüklerini ifade ederken kalıcı barış görüşmelerinin kısa zaman içerisinde gerçekleşeceğini umduğunu, bölgenin istikrarı için önemli bir Hadise olduğunu aktardı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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