Türkiye ve BAE arasında 40 milyar dolarlık ticaret hacimli anlaşma!

Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arasında yeni bir dönem temelleri, atıldığı bildirmiş ve iki ülkenin arasında kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması imzalandığı bilgisi paylaşılmıştı. BAE, yaklaşık olarak 10 milyar ABD doları ikili ticaret değeri ile Türkiye'nin Körfez bölgesinde olan en büyük ticaret ortağı olduğu söylenmişti. Taahhütten gastronomiye, lojistiğe, finansa, sağlıktan eğitime ve turizme kadar farklı hizmet sektörlerindeki birçok küresel Türk şirketi ülkede başarılı anlaşmalar yapılmakta. Anlaşmalar, verimli uygulamalar ve aynı zamanda işbirlikleri ile katma değeri yüksek hizmet sektörlerinin gelişmesini sağlayarak, yatırım sürecini kolaylaştırarak ve ekonomik öngörülebilirliği artırıp iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı kolaylaştırmayı amaçlıyor. İmzalanan anlaşma ile emtia ticareti piyasasına erişim çerçevesindeki tüm tarifelerde yüzde 80'i tarafların imtiyaz kapsamına girerken, otomobil, beyaz eşya, petrokimya, tekstil ve halı, ayakkabı imalatı ve plastik mamulleri de kapsıyor. Makine ve çeşitli elektronik ürünlerde Türkiye dünyada rekabetçi bir konuma sahiptir. Başta tüketici elektroniği olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildi.
5 YILLIK PLAN ETKİNLEŞTİRİLDİ
Türkiye ile BAE arasında imzalanan anlaşma, , ikili ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları maksimize ederek her iki ülkenin beklenti ve çıkarlarını karşılamada etkili bir araç olmayı hedefliyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin beş yıl içinde artması bekleniyor. BAE kamu iştirakleri ve şirketleri Türkiye'nin birçok sektöründe faaliyet gösterirken, ülkede yeni BAE yatırımlarının ve ticari işbirliklerinin sayısı katlanarak arttı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, anlaşmanın imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu anlaşma, ikili ticaret hacmini ve yatırımları en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olduğu için her iki ülke için de hayırlıdır." şeklinde konuşmuştu. 2020 yılında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki 8,9 milyar dolar tutarında ticaretin yüzde 93,25'ini oluşturan limanı işleten DP World'ün Avrupa bölge CEO'su Rashid Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki anlaşma ve şirketler hakkında şunları söyledi: "BAE-Türkiye Anlaşması, şirketlerin yeni fırsatları keşfedebilmesi ve daha güçlü ortak anlaşmalar yapması, operasyonlarını genişletmesi, maliyetleri düşürmesi ve yeni pazarlara da girebilmesi adına kapsamlı çeröeveyle güçlü potansiyeller sunuyor. Teknoloji ve inovasyonu kullanarak daha verimli ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturabiliriz. Maliyetleri azaltabilir ve aynı zamanda da büyümeyi hızlandırabiliriz. nlaşma yalnıza BAE ve Türkiye'deki işletmelere fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa çapında da olumlu bir etkiye sahip."