casino siteleritarafbet
GÜNDEM
10 Haziran 2022 - 08:41
Güncelleme: 10 Haziran 2022 - 08:41

Türkiye ve Sırbistan geçişleri pasaport zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye Sırbistan arası pasaport geçişi kaldırıldı. İki ülke vatandaşları karşılıklı olarak kimlikle ziyarette bulunabilecekler. işte detaylar ...

GÜNDEM
10 Haziran 2022 - 08:41
Güncelleme: 10 Haziran 2022 - 08:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türkiye ve Sırbistan geçişleri pasaport zorunluluğu kaldırıldı
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile arasındaki pasaport sistemini kaldırdı. Kimlikle geçiş uygulamasını yürürlüğe soktu.
Artık vize şartı aranmayacak!
Hükümetin yapmış olduğu açıklamada, iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi yönünde imzalanan antlaşma da bundan sonra Türkiye-Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceğini ifade etti.
Ekonomiye katkı!
İki ülke arasında yapılan bu antlaşma turist oranlarının artması beklenilmektedir. Böylece ülke ekonomisi de katkı sağlanacaktır.
Türkiye Sırbistan pasaportu kaldırdı

 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji'den uyarı geldi! 10 Haziran 2022 hava durumu
Meteoroloji'den uyarı geldi! 10 Haziran 2022 hava durumu
AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Haberler
Meteoroloji'den uyarı geldi! 10 Haziran 2022 hava durumu
Meteoroloji'den uyarı geldi! 10 Haziran 2022 hava durumu
AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem
Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının sözleri
Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının...
Ardı arkası kesilmeyen akaryakıtta şimdi de benzine zam geliyor!
Ardı arkası kesilmeyen akaryakıtta şimdi de benzine zam geliyor!
Meteorolojiden son dakika uyarısı! Yaz yağmurları bitmiyor
Meteorolojiden son dakika uyarısı! Yaz yağmurları bitmiyor
Son dakika ''Hedefimiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele'' diyen Bakan Soylu'dan açıklama
Son dakika ''Hedefimiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele'' diyen...
Korkunç cinayet! Tuzağa düşürülerek öldürüldü
Korkunç cinayet! Tuzağa düşürülerek öldürüldü
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama yaptı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama...