Türkiye ve Sırbistan geçişleri pasaport zorunluluğu kaldırıldı

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile arasındaki pasaport sistemini kaldırdı. Kimlikle geçiş uygulamasını yürürlüğe soktu.

Artık vize şartı aranmayacak!

Hükümetin yapmış olduğu açıklamada, iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi yönünde imzalanan antlaşma da bundan sonra Türkiye-Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceğini ifade etti.

Ekonomiye katkı!