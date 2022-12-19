Türkiye Voleybol Federasyonu Guidetti'nin yerine geçecek ismi buldu. Federasyon, İtalyan çalıştırıcı ile ilk temasları kurdu...













Türkiye Voleybol Federasyonu, Daniele Santarelli'ye resmi teklifte bulundu. Sırbistan Federasyonu, 50 bin euro kazanan Santarelli'nin maaşında ciddi bir artışa gitmeme kararı aldı ve 'Karar senin' dedi. Santarelli, Türkiye'den gelen teklife sıcak bakıyor. Tecrübeli antrenör, kararını bu hafta verecek.Guidetti sonrası yaşanan bilinmezlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. 2017-2022 arasında Türkiye'de çalışan Guidetti, geçtiğimiz aylarda milli takım görevinden ayrılmıştı. Guidetti'nin yerine gelecek en güçlü aday ise Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli. 2018 yılından beri milli takım görevi de yapan 41 yaşındaki antrenör, bu yaz Sırbistan ile Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı. Sırbistan Voleybol Federasyonu iseDaniele Santarelli'nin olası ayrılığında kapısını çalacağı ilk ismi belirledi: Giovanni Guidetti. Daniele Santarelli'nin bu hafta verceği kararı bekleyen Sırplar, Guidetti için kolları sıvamaya başladı. Daniele Santarelli ve Giovanni Guidetti, bu hafta sonu Antalya'da karşı karşıya gelmiş; Santarelli'nin Imoco Volley Conegliano'su Guidetti'nin VakıfBank'ını 3-1 yenmişti.