YAŞAM
11 Nisan 2023 - 17:12

Türkiye yağmura teslim olacak! Meteoroloji listeyi paylaştı: Bu illerde sağanak yağış günlerce sürecek!

Hava sıcaklıklarının dengesizliği üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağmur uyarıları yapıldı. Dün başlayan yağışlı havanın devam edeceği bilgisi verilirken yağışlı hava dalgasının cuma günü göreceği duyuruldu. Nisan ayının ilk günleriyle başlayan yağışlar için o bölgelere uyarılar yapıldı.

YAŞAM
11 Nisan 2023 - 17:12
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Türkiye yağmura teslim olacak! Meteoroloji listeyi paylaştı: Bu illerde sağanak yağış günlerce sürecek!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika haberlerine göre ülkemizde yağışın etkili olacağı bildirildi. Doğu Anadolu bölgesinin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur olurken İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerine ise toz taşınımı görüleceği bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güney ve batısıyla beraber Güneydoğu Anadolu'yla beraber sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışlarıyla beraber kuvvetli yağış tahminleri yapıldı. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç bölgeleriyle beraber İç Anadolu'nun güneydoğusundan gelen kuvvetli rüzgarların olumsuzluklara neden olmaması açısından tedbir alınması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ



Edirne 15°C

İstanbul 12°C

Kırıklareli 12°C

Kocaeli 12°C

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar 10°C

Denizli 13°C

İzmir 16°C

Muğla 13°C

hava durumu 11 nisan

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana 22°C

Antalya 19°C

Hatay 20°C

Kahramanmaraş 17°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara 13°C

Eskişehir 11°C

Konya 15°C

Yozgat 13°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu 12°C

Düzce 14°C

Kastamonu 16°C

Zonguldak 14°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya 20°C

Samsun 15°C

Tokat 17°C

Trabzon 20°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Elazığ 15°C

Erzurum 9°C

Iğdır 17°C

Malatya 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Gaziantep 17°C

Siirt 16°C

Şanlıurfa 18°C

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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