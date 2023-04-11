Türkiye yağmura teslim olacak! Meteoroloji listeyi paylaştı: Bu illerde sağanak yağış günlerce sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika haberlerine göre ülkemizde yağışın etkili olacağı bildirildi. Doğu Anadolu bölgesinin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur olurken İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerine ise toz taşınımı görüleceği bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güney ve batısıyla beraber Güneydoğu Anadolu'yla beraber sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışlarıyla beraber kuvvetli yağış tahminleri yapıldı. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç bölgeleriyle beraber İç Anadolu'nun güneydoğusundan gelen kuvvetli rüzgarların olumsuzluklara neden olmaması açısından tedbir alınması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.
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