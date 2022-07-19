GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 16:01

Türkiye'ye Cuma günü için ölümcül sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası 'Ölüm sıcakları' olarak adlandırılırken, sıcak havaların Türkiye'ye doğru gelmekte olduğu bildirildi. Özellikle Cuma günü sıcak havaların etkisini göstereceği ülkemizde mümkün olduğu kadar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 16:01
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Türkiye'ye Cuma günü için ölümcül sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!


Avrupa ülkeler 'Ölüm sıcakları' adı verile sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Binden fazla insanın hayatını kaybettiği iddiaları ve hava sıcaklık dereceleri bazı ülkelerin tarihlerinde ilk kez karşılaşıldı. Günlük hayatı adeta felç eden sıcak havalar binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiaları olayları daha da ürkütücü bir boyuta getirirken, ülkelerden gelecek olan yeni haberler yakından takip edilmeye başlandı.

Fransa ile İspanya'da başlayan orman yangınlarının söndürülemediği ve özellikle Fransa'nın güneybatısı bölgesinde yer alan Gironde bölgesinde 7 gündür devam eden yangınlardan 14 bin hektarın küle döndüğü bilgisi paylaşıldı.



Türkiye'ye Cuma günü için ölümcül uyarı Dışarı çıkmayın!

Binlerce kişi bölgeden tahliye edilerek çıkarıldı

Gironde bölgesindeki orman yangınlarından dolayı tahliye edilerek bölgeden çıkarılanların sayısının 14 bine ulaştığı belirtilirken Fransa meteoroloji yetkililerinin yaptıkları açıklamada aşırı hava sıcaklığı yüzünden yeni yangınların başlayabileceği ve alevlere müdahale etmenin çok güç olabileceği aktarıldı.

Hava sıcaklıkları Türkiye'ye doğru geliyor!

Ölüm sıcakları olarak tanımlanan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye doğru geldiği haberleri hızla yayılmaya başladı. Haberlerde sıcak havanın Avrupa üzerinden Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı ve etkisin de Cuma günü göstereceği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine uzmanlar, vatandaşlara zorunlu kalmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundular.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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