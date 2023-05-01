Türkiye'ye milyonlarca lira dolar giriyor! Yeni anlaşma tamam: Dolar kuru düşecek mi?







İSPANYOL GRUP BARCELO'DAN AÇIKLAMA: BÜTÇE 5,6 MİLYAR EURO











Barcelo Group, faaliyet gösterdiği 25 ülkede bulunan 300 oteliyle turizm sektöründe lider konumda bulunuyor. Grup Başkanı Simon Pedro Barcelo, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada Türkiye'deki yatırımlarının artacağını belirtti ve sektöre ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Barcelo Group, 25 ülkede faaliyet gösteren turizm sektörünün önde gelen şirketlerinden biridir. Barcelo Group Başkanı Simon Pedro Barcelo, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, aile şirketi olduklarını ve 55 bin oda kapasiteleriyle dünya genelinde 300 otelle faaliyet gösterdiklerini belirtti. Barcelo, Türkiye'deki varlıklarını da artırmaya karar verdiklerini, Kapadokya'da yerel ortakla 30 milyon euroluk bir yatırımla 200 odalı bir otel açacaklarını ve kısa vadede toplamda 20 otel yatırımı planladıklarını söyledi. Kendilerine ait tur şirketi Avoris aracılığıyla da İspanya ve Portekiz'de turizm sektöründe önde gelen bir şirket olduklarını ifade etti. Grubun 2023 bütçesinin 5,6 milyar euro olacağını ve bunun 1,9 milyar eurosunun hoteller bölümünden gelmesinin beklendiğini belirtti.