Türkiye, yeni kamikazesi 'Azab'ı dünyaya tanıttı!













"7 KG AĞIRLIĞINDA 3 KG MÜHİMMAT TAŞIYOR"

"MÜHİMMAT TESTLERİ ÖNÜMÜZDEKİ AY YAPILACAK"

"YURT DIŞINDA DA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

BÖYLE KAPASİTELERE SAHİP BAŞKA BİR İHA YOK"

Robit Technology, delta kanat yapısıyla üretilen çok yönlü Kamikaze Azab'ı geliştirdi ve uçuş testini yaptı. Uzun menzili ve ağır faydalı yükü ile Azabu'nun yakın gelecekte patlama testi yapması planlanıyor. Robit Teknoloji İHA direktörlüğünü yapan Selçuk Fırat yaptığı açıklamasında 15 yıllık bir geçmişe sahip olan şirketin ağırlıklı olarak bilgi ve bilgi güvenliği alanında, son olarak da iki yıldır savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiğini söyledi. "Azab" adını verdikleri ürünün aslında çok rollü bir kamikaze drone olduğunu söyleyen Fırat, Harp başlığı istenildiği gibi değiştirilip entegre edilebiliyor. Harp başlıklarını kullanabiliyoruz. Mühimmat stoklarımızda var" dedi.Azab'ın iki versiyonu olduğunu söyleyen Fırat, "Azab'ın 150 ve 200 cm şeklinde iki adet kanat açıklığı versiyonu bulunuyor. 7 kg ağırlığında ve 3 kg mühimmat taşıyan Azab, çok yönlülük kapsamındaki kamerasıyla 200 km görüş hattından operatör yardımıyla kontrol edebilir veya onu hedefe kendiniz götürebilirsiniz. Aynı zamanda verilen GPS koordinatlarını kullanarak hedefe direkt yaklaşıp onu yok edebiliyor. Azab'ın kendi sensörü vardır. Ukrayna ve Azerbaycan savaşında görüldüğü üzere bu intihar insansız hava araçlarına dikkat ediyorlar. Bu önlemlerden kaçınmak için birkaç özellik de vardır. Her iki durumda da Azab, isabet anında kendi kendini yok edecek kadar güçlüdür. Azab T200 modeli iki operatör ile çok kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Ayrıca 8, 16 meyve taşıyabilir. Kurulum 5 dakika sürer. İsterseniz önce görevi yükleyebilirsiniz. Ayrıca operatör bilgisayarını açıp uzaktan kumanda ile direkt olarak hedefe gönderebilisiniz. İlk kurulumun yapılmasının ardından arka arkaya 5-10 Azab çalıştırabilirsiniz. Henüz kontrolünü yapmadık." diye konuştu.Selçuk Fırat, Azab'ın geldiği aşama hakkında da bilgiler verirken "Azab uçar, hedefine dalar. Tüm uçuş testlerini yaptık. Testleri yapacağız. Önümüzdeki aylarda mühimmatlı testler yapacağız. Şimdilerde tetik mekanizmasını test ediyoruz, mühimmat testlerinin yıl ortası veya yılın üçüncü çeyreğine kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bundan sonraki siparişleri de karşılayabilecek seviyede olacağız” dedi. Azab için özel mühimmat üretilebildiği gibi güvenlik güçlerinin elinde olan avaş başlıklarının da üretilebildiğini kaydeden Selçuk Fırat, Azab'a havan topları, tank topları ve RPG mühimmatlarının çok rahat entegre edilebileceğini söyledi. Azab'ın amaca göre madeni para etkili mermi, ateş ve madeni para etkisi ile görev yapabileceğini belirten Fırat, Azab'ın T150'yi fırlatabilmek adına 3 metrelik bir mancınık geliştirdiklerini anlattı. Fırat, Azab T200'ün yaklaşık olarak 6 metrelik bir mancınığa sahip olduğunu ve halen çalışır durumdaki bir füze sisteminden kamyon veya konteynırdan fırlatılabileceğini söyledi.Azab'ı Savunma Sanayii Başkanı'na tavsiye ettiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını söyleyen Fırat, "Gerçek şu ki, bu özelliklere sahip bir İHA uçabiliyor ve elde ettiği faydalı yüke Türkiye'de şu an ulaşılamadı. Türkiye'de kendi kategorisinde tek. Aynı zamanda yurtdışında da büyük ilgi görüyor. Bu hafta iki ülke ile temasa geçtik, hem ihracatımız hem de askerimiz için güzel bir ürün olacak." dedi. Azap versiyonlarının ihtiyaca göre şekillendirildiğini kaydeden Selçuk Fırat, kullanım konseptiyle ilgili şu bilgileri aktardı: "Azab T150'yi muharebe taşımacılığı için geliştirdik. En az 3 tanesini grup yapıp, aracın arkasına attık. ve 100 km mesafedeki herhangi bir hedefi kamera ile vurabilir. Öte yandan Azab T200, uzun mesafelerde ülkenin sınır koruması için caydırıcı bir araç olarak tasarlanmıştır. 500 km menzile sahiptir, 200 km'ye kadar kontrol eder, ardından hedefine doğru hareket eder. Hedefe ulaştığınızda istenilen dalışı gerçekleştirecektir. İstenirse dikey veya açılı dalış yapabilir. Hedefe ulaşırken veya görevi tamamlarken kendi kendini yok edebilir. Yakalanırlarsa patlamadan önce hiçbir parçasını bulamayacaklar ki bu biraz zor."Azab'ı diğer benzeyen ürünlerin içinde ayıran en temel özelliğinin faydalı yük kapasitesine sahip olmasını gösteren Selçuk Fırat, "Şu anda ülkemizde bu kapasitelere sahip olan yük taşıyıcı kamikaze İHA yok. Diğer önemli özelliği ise kullanıcı güdümlü olması. Üstelik geliştirilebilir bir platform. Azab'ı sadece bir uçak olarak düşünmeyin. Farklı faydalı yükleri entegre etti. Azab, istenirse 50 kg yük taşıyabiliyor. Truss açıklığını 3.5m'ye çıkartabiliyoruz, truss gövdesini istediğimiz gibi tasarlayabiliyoruz. Radar bölümü ve aynı zamanda kompozit gövdesi sayesinde radar tarafından algılanma olasılığı daha düşük olan bir üründür. Yaptığımız testlerde genellikle 50 ila 100 metre irtifada uçuyor, minimum irtifası bu seviyede. Azab 278 km/h hıza ulaşabiliyor, çok hızlı gidiyor. Operatör Azab'ı 200 km uzaklığa kadar kontrol edebilir. T200 ile 500 km menzile ulaşılabiliyor."