DÜNYA
23 Eylül 2022 - 11:35

Türkiye'yi İsrail'e de şikayet eden Miçotakis, hedefine Ankara'yı aldı!'

Yunanistan Başkanı Kyriakos Mitsotakis, yine Türkiye'yi hedef alan yeni bir açıklama yaptı. Mitsotakis, Atina'nın göçmenlerle ilgili mevcut politikasını savundu ve Türkiye hakkında yaptığı skandal dolu açıklamasının altına imzasını attı.

DÜNYA
23 Eylül 2022 - 11:35
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Türkiye'yi İsrail'e de şikayet eden Miçotakis, hedefine Ankara'yı aldı!'


Türkiye, komşu Yunanistan'ın gündemine yenide geri döndü. Son günlerde skandal açıklamalarla Türkiye'ye defalarca saldıran Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, yine hedefine Ankara'yı aldı.

Yunanistan Başbakanı Bloomberg'e verdiği röportajında, "Yunanistan'ı göçmenlik yoluyla insanlığa karşı suç işlemekle suçlamak düşünülemez" dedi ve Türkiye'nin mültecileri silah olarak tanımladığını ve o şekilde kullandığını belirterek Yunanistan'ın denizde risk altındaki on binlerce insanı kurtarmak ve temel insan haklarına saygı göstererek sınırlarını savunmak zorunda olduğunu söyledi.



Yunanistan Başkanı Kyriakos Mitsotakis

Miçotakis'in bu söylemlerini yayınlayan Yunan Kathimerini gazetesi haberi, 'Yunanistan Başbakanı: Türkiye'nin göçle ilgili suçlamaları saçmalık' başlığıyla okurlarına iletti. 

Türkiye'yi İsrail Başbakanı Yair Lapid'e şikayet etti!

Miçotakis, Türkiye'yi New York'ta görüştüğü İsrail Başbakanı Yair Lapid'e  şikayet etti ve Türkiye'nin doğu Akdeniz'de hem istikrarı ve hem de güvenliğini baltaladığını dile getirdi.

Miçotakis, daha önce de Türkiye'yi hedef alarak, "Türkiye, net düzenlemeleri baltalayarak egemenliğimize meydan okuyor" demişti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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