Türkiye'yi İsrail'e de şikayet eden Miçotakis, hedefine Ankara'yı aldı!'













Türkiye'yi İsrail Başbakanı Yair Lapid'e şikayet etti!

Türkiye, komşu Yunanistan'ın gündemine yenide geri döndü. Son günlerde skandal açıklamalarla Türkiye'ye defalarca saldıran Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, yine hedefine Ankara'yı aldı. Yunanistan Başbakanı Bloomberg'e verdiği röportajında, "Yunanistan'ı göçmenlik yoluyla insanlığa karşı suç işlemekle suçlamak düşünülemez" dedi ve Türkiye'nin mültecileri silah olarak tanımladığını ve o şekilde kullandığını belirterek Yunanistan'ın denizde risk altındaki on binlerce insanı kurtarmak ve temel insan haklarına saygı göstererek sınırlarını savunmak zorunda olduğunu söyledi.Miçotakis'in bu söylemlerini yayınlayan Yunan Kathimerini gazetesi haberi, 'Yunanistan Başbakanı: Türkiye'nin göçle ilgili suçlamaları saçmalık' başlığıyla okurlarına iletti.Miçotakis, Türkiye'yi New York'ta görüştüğü İsrail Başbakanı Yair Lapid'e şikayet etti ve Türkiye'nin doğu Akdeniz'de hem istikrarı ve hem de güvenliğini baltaladığını dile getirdi. Miçotakis, daha önce de Türkiye'yi hedef alarak, "Türkiye, net düzenlemeleri baltalayarak egemenliğimize meydan okuyor" demişti.