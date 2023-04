Türkiye'yi mercek altına alan Politico'dan 14 Mayıs seçim analizi!

"KİMİN SEÇİLECEĞİNİ BİRÇOK FAKTÖR BELİRLEYECEK"











Dünya Türkiye'deki seçim gelişimini an be an takip ediyor. 2023 yılının en önemli olaylarından biri olarak kabul edilen seçimin takibi için birçok TV kanalı ve gazete an be an gelişmeleri okuyucuları ve izleyicileri ile paylaşıyor. Politico, Türkiye odaklı "2023'ün En Önemli Seçimleri: Türkiye" başlıklı bir analiz yayınladı. Politico, "Önümüzdeki ay yapılacak seçimler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için büyük tarihi öneme sahip" diyerek, seçimlerin dünya genelinde önemli sonuçları olacağını vurguladı. Politico, seçimin yakın geçmişteki en çekişmeli seçimlerden biri olmasını beklediğini belirterek, "bu seçim Avrupa ve Ortadoğu'da güvenlik üzerinde önemli bir baskı oluşturacak" dedi.Nektaria Stamoli imzasını taşıyan yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Kim seçileceği; Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolü, ABD, AB ve Rusya ile ilişkileri, göç politikası, Ankara'nın Ukrayna savaşındaki rolü ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerle nasıl başa çıktığı belirleyecek. Amerika'nın en saygın gazetelerinden biri olan The New York Times (NYT) şunları yazdı: “14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ile birlikte parlamento seçimlerinin dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip olan ve aynı zamanda da ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye için oyunun kurallarını değiştirebilir.” NYT, Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılı itibariyle ana muhalefetteki CHP'nin genel başkanı olduğunu ve Erdoğan ile iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı sandıkta rutin olarak kaybettiğini bildirdi. "Türkiye'nin en büyük şehri aynı zamanda ekonomik gücü İstanbul'da 2009 İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini Kılıçdaroğlu'na kaptırdı" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi: "Partisinin adayı, 2014'te İstanbul'da Erdoğan'a karşı 2014 ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kaybetti."