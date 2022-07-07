GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 11:20

Türkiye'yi terk eden doktor sayısı kaç? 2022 TTB yurt dışına çıkan doktor sayısını açıkladı

Türkiye'de görev almak istemeyip yurt dışına giden doktorların sayısı giderek artmaya başladı. Bu kapsamda Türk Tabipler Birliği (TTB) 2022 yılında yurt dışına çıkan doktor sayısını açıkladı.

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 11:20
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Türkiye’yi terk eden doktor sayısı kaç? 2022 TTB yurt dışına çıkan doktor sayısını açıkladı


Türkiye’de doktorlar, hem baskı, hem şiddet hem de ücret yetersizliğinden dolayı ülkeleri yerine yurt dışında herhangi bir ülkede çalışmayı tercih ediyorlar. Son 10 yıl içerisinde ülkesini ter ederek yurt dışına yerleşen doktor sayısının 22 kat arttığı bildirildi. 2012'de yurt dışına toplamda 59 doktorun gittiği kayıtlarda yer alırken bu sayının geçtiğimiz yıl 1321’i bulduğu söylendi.

Hemen hergün bu sayı giderek artarken, Türk Tabipler Birliği (TTB) 2022 yılı içinde ülkesinde mesleğini yapmayı reddederek yurt dışına giden doktorların sayısı hakkında bilgiler verdi. İşte, 2022 yılı yurt dışına giden doktor sayısı..



Türkiye’yi terk eden doktor sayısı kaç

TTB'den korkunç rakamlar

TTB, 2022 ilk 6 ay verilerine dayanarak oluşturduğu rakamlarda yurt dışına gitmek için belge teslim alan doktor sayısının bin 171’e çıktığını bildirdi. TBB’nin verilerinde sadece Haziran ayı içinde toplam 229 hekimin ‘iyi hal belgesi’ için kuruma başvuru yaptığı öğrenildi. TTB verilerinde ayrıca, 2022’nin ikinci yarısı için de 1709 hekimin başvuru yaptığı ve hekimlerin belge almak için şuan beklediği aktarıldı.

Ülkesinde mesleğini yapmak istemeyen ve yurt dışına giderek orada çalışmak isteyen hekim/doktor sayılarının giderek arttığına şahit olurken yıl sonuna doğru Türkiye’den ayrılan doktor sayısını ise 2 bini geçeceği değerlendiriyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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