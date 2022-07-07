Türkiye’de doktorlar, hem baskı, hem şiddet hem de ücret yetersizliğinden dolayı ülkeleri yerine yurt dışında herhangi bir ülkede çalışmayı tercih ediyorlar. Son 10 yıl içerisinde ülkesini ter ederek yurt dışına yerleşen doktor sayısının 22 kat arttığı bildirildi. 2012'de yurt dışına toplamda 59 doktorun gittiği kayıtlarda yer alırken bu sayının geçtiğimiz yıl 1321’i bulduğu söylendi. Hemen hergün bu sayı giderek artarken, Türk Tabipler Birliği (TTB) 2022 yılı içinde ülkesinde mesleğini yapmayı reddederek yurt dışına giden doktorların sayısı hakkında bilgiler verdi. İşte, 2022 yılı yurt dışına giden doktor sayısı..
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 11:20
Türkiye'yi terk eden doktor sayısı kaç? 2022 TTB yurt dışına çıkan doktor sayısını açıkladı
Türkiye'de görev almak istemeyip yurt dışına giden doktorların sayısı giderek artmaya başladı. Bu kapsamda Türk Tabipler Birliği (TTB) 2022 yılında yurt dışına çıkan doktor sayısını açıkladı.
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 11:20