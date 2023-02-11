Türkiye'yi vuran depremden bir tek o ilçe etkilenmedi: Sırrı ortaya çıktı







SALİH GÜN'ÜN KIZI O GÜNLERİ ANLATTI







Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremle beraber 1 yıl önce yapılan binalar bile tuzla buz olurken akıllara 1999 depreminde bir tuğla bile oynamayan ilçe Tavşancıl akıllara geldi. İmar affıyla beraber konutların yıkılması vatandaşların tepkilerini alırken merak edilen Tavşancıl ilçesinin son hali haberimizde yer almaktadır. BBC belgeselinde yer alan bilgilere bakılarak 1987 yılında belediye başkanı olan Salih Gün görevinde yer alırken Gün göreve gelmesiyle beraber imar hazırlıklarına başladı. Bilim insanlarının çalışmaları tüm hızıyla başlarken bölgede ki deprem riski işaret edildi.İnar planı halk arasında farklı fikir ayrılıklarını yaşatırken çeşitli kavgalar başladı. Gün'ün kızı Nisa Gün Dönmez o zamanları dile getirdi. Babasının en yakın arkadaşlarının bile babasına küstüğünü belirterek söze başlayan Nida, ev izni alınması, ruhsat alınmadı. Dedesinin bile evine bir kat çıkmak istediğini karşı çıktığını belirten Gün, burasının deprem bölgesi olduğunu her fırsatta anlatırken babasına bile izin vermediğini belirtti.