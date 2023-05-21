Türkiye'yi yasa boğmuştu! Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra karar çıktı: Artık yok







YIKIM KARARI ALINDI











Türkiye'nin hafızalarında derin izler bırakan Münevver Karabulut cinayetinin gerçekleştiği Bahçeşehir'deki Şelale Evleri Sitesi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkıldı. Bu olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi, olayın gerçekleştiği bu yerin yerine yeni bir başlangıç yapmak için alan boşaltıldı.Bahçeşehir'deki Şelale Evleri Sitesi, Türkiye'nin hafızasına kazınan Münevver Karabulut cinayetinin gerçekleştiği mekan olarak biliniyor. Ancak, Habertürk'te yer alan Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Şelale Evleri Sitesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı alındı ve bugün yıkıldı.Bu site, 3 Mart 2009 tarihinde yaşanan vahşet olayının merkezi olarak dikkatleri üzerine çekti. O zamanlar 17 yaşında olan lise öğrencisi Münevver Karabulut, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından Şelale Evleri Sitesi'nin 73 numaralı villasında öldürülmüştü. 2020 yılında Şelale Evleri Sitesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başakşehir Belediyesi, 14 villadan oluşan Şelale Evleri'nin 12 katlı apartmanlara dönüşümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine önerge sundu. Bu önerge, 2021 yılında AK Parti ve MHP'nin oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, Şelale Evleri Sitesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı aldı.