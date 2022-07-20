Türkiye Yunanistan anlaşmazlığında yeni perde: 'Türkiye elindeki kozları kullanması gerekirse kullanır!'

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de ABD'nin Yunanistan'a F-16 satışı yapılmaması konusunda yaptığı baskının perde arkasında hangi konuların olduğu ile ilgili oldu. Konuların detayları merak edilirken Emekli Tümamiral Deniz Kutluk açıklamalarda bulundu. Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'un Yunanistan
ile ilgili açıklamalarının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Deniz Kutluk Yunanistan açıklamaları
Deniz Kutluk Yunanistan ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Türkiye ve Yunanistan arasında olan düşmanlık yeni ortaya çıkan bir şey değil, bu duruma senelerdir alışkınız. 1945 ve 1946 senelerinde Türkiye'nin Yunanistan'a çok büyük yardım ve destekleri olmasına rağmen Kıbrıs'ın İngiltere'den ayrılıp bağımsızlığını istemesi üzerine Yunanistan ile de gerilimler artmaya başladı ve günümüze kadar sürdü. Yunanistan'da bulunan insanlar doğumlarından itibaren büyük bir Türkiye düşmanlığı ile yetiştirilmeye çalışılıyor. Siyaset yapan kişiler de bu vatandaşların bir seçmen olduğunun bilincinde oldukları için bunu kullanarak seçmen kazanmaya çalışıyorlar.'
Deniz Kutluk'a göre bunu yönetim tarzı haline getirdiler
Deniz Kutluk silah sanayisi konusunda da açıklamalarda bulundu, Deniz Kutluk'a göre Miçotakis kendisinden önceki hükümetlerin tersine Türkiye'ye düşmanlık destekleri vererek dünyadaki silah sanayisinde kendine bir yer bulmaya çalışıyor, bu durumu bir siyasi avantaja çevirmek istiyor. Sözlerine şöyle devam eden Kutluk; "Ülkeye F-35 sokmak isteyen Miçotakis şimdiye kadar bir sene içinde bu konuyla ilgili 10 milyar avro harcadı. Bunu artık yönetim tarzı haline getirdiler. Bunu yapmalarının sebebi de aslında çok basit. Çünkü ellerinde serbest bir fon yok. Serbest bir fon olmadığı için de kendilerine halk üzerinde bir algı yaratmaya çalışıyorlar, para transferi alabilmek için. Bunu yapabilmek için de Türkiye düşmanlığını kullanıyorlar.' dedi. Kutluk, kongre görüşmeleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Kutluk'a göre Yunanistan'ın kongredeki yaptığı görüşmeler sonucunda Yunanistan üslerini 5 seneliğine Amerika'ya açtı ve iç politikada kullanılabilecek bir avantaj yakalamış oldular. Miçotakis'in Amerikan kongresinde de yine Türkiye'den bahsedeceğini, Yunanistan sınırları içinde Türkiye'den bahsedilmediği sürece hükümet olamadıklarını söyledi. Yunanistan'ın Türkiye'den isteyecekleri, kendi silahlanma gerekçelerini buna bağladıkları için önce Türkiye düşmanlığını kullanıp daha sonra da Türkiye'nin alacağı silaharın önüne geçmeye çalışıp Türkiye'nin almadığı F-35'leri almaya çalışıyorlar. Kutluk'a göre çok eskiden Türk ve Amerikan ilişkileri Yunanistan'ın bağlantısı altında olsa da durum artık böyle değil ve Amerika yardımlarını Türkiye'ye 10, Yunanistan'a 7 şeklinde vermeye devam ediyor.
Durum 1983'ten sonra değişti
Kutluk silah üretimiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Sözlerine şu şekilde devam etti; 'Türkiye de artık kendi üretimini kendi yapıp vergisiyle istediği ülkeden silah alabilior. En büyük örneği de S-400'ler. Silahları Amerika vermediği zaman da Türkiye'nin çözüm yolları vardır ve belirlenmiştir.' Kutluk F-16 süreçleri ile ilgili de yorumlarda bulundu; 'F-16'larda bir tane 40'lık bir tane 80'lik paket halinde yeni paket modernize edilecek. Bu durumların kongreden geçmesi düşünülüyor, Biden onay vereceğini de önceden söylemişti. Miçotakis'in bu konuda yaptığı konuşmalar Biden'ın onay vermesini engellemek için yapılan hamlelerdir. Ancak ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Amerika Türkiye dengeleri diye bilinen bir gerçek var. Eğer Türkiye F-16 almazsa, Amerika'dan başka alternatifleri de elbet vardır. Yunanistan'ın yaptığı iddialar tamamen asılsız ve uluslararası hukuka aykırı olan iddialardır. 1936 kararnamesine dayalı olduğunu Amerika'da biliyor. Bu defalarca Yunanistan'a açıklandı, NATO da farkında. Kanunsuz ve hukuksuz istekler diye açıklamalar yapıldı. Yunanistan ısrarla Amerika'dan Türkiye'nin hava sahasını işgal etmediğinin rapor edilmesini istiyorlar. Bu istedikleri gibi de ispat edilebilir. Biden'ın bir raporu Türkiye hareketlerini değiştirmez de bağlamaz da. Zaten Türkiye Ege hava sahasında ihlal yapan veya yapmak konusunda ısrarlı olan bir ülke durumunda değil. Yunanistan bu konulara iç siyasetinde sık sık yer veriyor. Bugünün konularını da değil 1990'lı senelerin konularını gündeme getiriyorlar. Konuyla ilgili zaten 1997 senesinde Amerika, Türkiye ve Yunanistan oturup bu konuda bir karara vardı. Karar sonucunda Yunan radarlarına NATO radarları eklendi, NATO operatörleri başa geçti, hava sahası tarafsız gözlemciler tarafından incelendi. Bu yüzden Yunanistan'ın hava sahamı ihlal ediyor iddiaları oldukça yanlış ve inandırıcı değildir.' dedi. Kutluk hava sahası ihlali iddialarıyla ilgili böyle bir durumun söz konusu olmadığını, Türkiye'nin bir ihlal yaparak uçmadığını, yalnızca açık hava sahasının kullanıldığını söyledi.
Yunanistan hata üstüne hata yapıyor
Kutluk, Yunanistan'ın hata üstüne hata yaptığını söyledi. Yaptığı açıklamalar ve adımlarla Türkiye'ye büyük kozlar verildiğini, Türkiye'nin buna ihtiyacı olursa, yeri gelirse açık yüreklilikle bu kozları kullanacağını da söyledi. Kutluk hukuka başvurulmadığını da söyledi. 'Yunanistan Ege ile ilgili yaptığı iddiaları ve sorunlarını Uluslararası Adalet Divanı'na taşımıyor ve taşımamakta da ısrarcı davranıyor. Bu kadar iddiaları varsa ihlal konusunu kanıtlamak için hukuka başvurması gerekiyor. Hatta iki kez 1993 ve sonraki yıllarda koyulan rezervasyonlarla ilgili de önünü kapattı. Barışçıl tüm yollarını reddeden taraf Yunanistan oluyor.'
Böyle devam ederse kaybeden taraf Amerika olur
Kutluk Amerika'da şirket hukukunun geçerli olduğunu, Amerika'da uçakları satan şirketlerin böyle devam ederse 3 milyar dolara yakın oranda bir kayıpları olacağını söyledi. Açıklamalarına şunları da ekledi; "Bu kayıp kongredeki üyelere bırakılmaz. Üyeler de gerekli girişimleri yaparlar. Türkiye'nin de Amerika'dan alacakları var. 2.5 milyar dolar kadar F-35 süreci için yatırılan bir para var. Bu paranın geri alınma süreci Türkiye tarafından yavaşlatıldı ancak hızlandırılabilir. Bu süreç hızlandırılırsa zarar gören yine Amerika olur. Türkiye kendi uçağını yapmak için girişimlerde bulunursa eğer kaybeden de Amerika olur."