GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 14:26

Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine konuşan Erdoğan: 'Yenilir yutulur şeyler değil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilimden söz eden Erdoğan, Yunanistan'daki Batılı tutumlara tepki gösterdi. Erdoğan, Dedeağaç'ın ABD'nin cephaneliği haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Yunanistan'ın terörle mücadelede verdiği bazı sıkıntıların olduğunu söyledi ve özellikle Lavrion Kampı konusunun öyle yenilir yutulur şeyler olmadığını ifade etti.

GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 14:26
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Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine konuşan Erdoğan: 'Yenilir yutulur şeyler değil'


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ardından gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Dedeağaç, Lavrion Kampı'nda F-16 ve F-35 denemelerine ilişkin önemli bilgiler de verdi.

Erdoğan, açıklamalarında Türkiye ile ABD arasındaki üst düzey savunma grubu toplantısı kritik bir zamanda gerçekleştiğini belirterek Askeri eğitim ve işbirliğinin yanı sıra savunma sanayii işbirliğinin ele alındığını fakat F-16 tedariki ve F-35 konusunun gündeme alındığında ABD ile sürdürülen süreçten Yunanistan'ın bir hayli rahatsız olduğunu söyledi. 'Yunan hükümeti ve medyası tehditler savurmaya devam ederken, ABD ile müzakerelerden uzaklaşıyor.' diyen Cumhrubaşkanı Erdoğan, "Bir de Dedeağaç limanı meselesi vardı. ABD'de satışlar şimdilik askıya alındı." dedi.

"YENİLİR YUTULUR ŞEYLER DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan



Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilen görüşmelerden duyulan rahatsızlıktan dolayı Atina-Washington hattında bir kırılmanın yaşanıp yaşanmadığına ilişkin kendisine sorulan bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Elbette Yunanistan şu anda bu son gelişmelerden ciddi şekilde endişe duyuyor. Tabii ki Batı'nın, özellikle de ABD'nin Yunanistan'daki tavrından da endişe duyuyoruz. Dedeağaç da onlardan biri. Bununla birlikte, Yunanistan'ın terörle mücadelesinde bize neden olduğu bazı kargaşalar var. Özellikle Lavrion Kampı konusu öyle yenilir yutulur şeyler değil." ifadelerine yer verdi.

"F-35 noktasına gelince, F-35 noktası aslında Amerika'yı bizden daha fazla rahatsız ediyor. Neden? Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Ödeme planımdan ödemeler yaptım ama ne yazık ki bu ödemeler karşılık bulmadı." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 siparişindeki mühendislik çalışmaları daha sonra planlandığı gibi devam edecek. Süreci takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Böyle çalıştıralım, çözelim ve dosyayı kapatalım” dedik. Amerikan tarafı zaman zaman Savunma Bakanım Hulusi Paşa'ya olumlu ve güzel şeyler söylüyor. Elbette, şimdi bir seçimleri vardı. Bu seçimde bazı olumlu haberler var ve bu olumlu haberi yakından izliyoruz. Umalım ki önümüzdeki ay iyi haberlerle ve F-16 konusunda daha olumlu bir dönüşle dolu olsun. Cumhuriyetçiler Meclis'te açık ara önde ama şimdi tabii ki Senato. Senato'da birkaç sandalye çok önemlidir. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti bu iki üç yerde başarılı olursa bizim için işler çok daha kolay olacak."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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